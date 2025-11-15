Joey Meneses consigue otra oportunidad con equipo de MLB, el mexicano firma contrato con los Athletics

Ciudad de México.- Joey Meneses, pelotero mexicano, ha recibido una nueva oportunidad para destacar con un equipo de la MLB, pues según fuentes, consiguió un acuerdo de ligas menores para la temporada 2026 con los Sacramento Athletics. El slugger nacional estuvo todo el 2025 en la Triple A de los New York Mets y, a pesar de su gran desempeño, no pudo dar el salto a la gran carpa con los de Queens.

Meneses debutó en Grandes Ligas durante la temporada del 2022 y, de manera rápida, se estableció en la novena titular y pieza fundamental en el line up de los Washington Nationals, con quienes estuvo a lo largo de cuatro años. Con el equipo de la capital de los Estados Unidos, estuvo en 286 juegos, dejando un promedio de bateo de .274, con 29 cuadrangulares y 165 carreras impulsadas, superando los mil 100 turnos al bat.

Tras su contrato con New York, el primera base fue asignado a los Syracuse Mets, con quienes pasó todo el 2025, acumulando un .265 de average, con más de 100 imparables, 11 vuelacercas y 55 carreras impulsadas, además de solo 62 ponches en 110 compromisos. Apenas el 6 de noviembre, se informó que Meneses había optado por la opción de jugador, por lo que entraría a la Agencia Libre de MLB.

Según lo publicado por el prestigiado periodista Francys Romero, Joey Meneses llegó a un acuerdo de Ligas Menores con los Athletics y, a pesar de que no se garantice su aparición en MLB, tendrá una nueva oportunidad para seguir demostrando su valor dentro del deporte profesional. Así mismo, el culichi aparecerá en la lista de invitados para el Spring Training 2026, dependiendo de su rendimiento para poder ganarse un lugar dentro del equipo grande.

Para el pelotero mexicano será la ventana perfecta para intentar consolidarse de nueva cuenta dentro de una organización de MLB, teniendo el valor extra de que los Athletics se han caracterizado por darle segundas oportunidades a beisbolistas. Así mismo, el equipo presenta un proyecto interesante y, en los próximos años, se mudarán a Las Vegas, Estados Unidos, estrenando uno de los mejores estadios del circuito.

De acuerdo a reportes, Joey Meneses firmó con los Atléticos.

El culichi será invitado al Spring Training. pic.twitter.com/oXoiKGwLsw — MLB México (@MLB_Mexico) November 15, 2025

Actualmente, Joey Meneses se encuentra disputando la Liga Arco Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, con quienes había tenido un arranque complicado, pero en los encuentros recientes ha ido retomando el ritmo. Ante la reciente firma, el equipo sinaloense no ha dado a conocer si Meneses tendrá limitantes para seguir participando en el resto de la temporada de LAMP.

Tablazo de MenesesuD83DuDE80



El patrullero izquierdo de los guindas, empata el juego con su segundo jonrón de la campañauD83DuDD25#LigaARCO? pic.twitter.com/QiQ6sHNh1M — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 13, 2025

