Kevin Mier reaparece tras su operación por fractura de tibia; Cruz Azul no protestará por Carrasquilla

Ciudad de México.- A una semana de la desafortunada fractura de Kevin Mier, el guardameta del Cruz Azul reapareció en redes, tras finalizar con éxito su operación para reparar la ruptura de tibia que sufrió luego de una fuerte entrada por Adalberto Carrasquilla. Víctor Velázquez, presidente de 'La Máquina', compartió en redes sociales una foto donde se le observa al arquero colombiano luego de ser intervenido.

Mier sufrió una desafortunada lesión en la última jornada del Apertura 2025; el colombiano salió a cortar un balón, cuando recibió una entrada con fuerza desmedida por parte de Carrasquilla, teniendo que ser retirado en camilla del Estadio Cuauhtémoc. Tras ser revisado por el cuerpo médico del Cruz Azul, se determinó que el colombiano presentó una fractura de tibia y debía visitar el quirófano.

#Deportes | Kevin Mier sufre fractura de tibia: el Cruz Azul se queda sin portero de cara a la Liguilla 2025???https://t.co/kt1boq22UD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Velázquez confirmó que la intervención fue finalizada con éxito, por lo que pasará varias semanas en reposo absoluto, antes de comenzar con su proceso de rehabilitación; así mismo, informó que tuvo la oportunidad de conversar con él y lo vio con buena actitud, pese a su complicada situación.

Tuve la oportunidad de saludar a Kevin Mier antes de su cirugía. Lo encontré con gran energía y mucho ánimo para volver pronto a las canchas. Le transmití los mensajes de todos los socios, trabajadores y aficionados que le desean una muy buena recuperación".

A falta de una confirmación oficial, se estima que Kevin Mier estará fuera de las canchas por un lapso entre los cuatro y seis meses, perdiéndose la Liguilla del Apertura 2025, la Copa Internacional en diciembre y las primeras jornadas del Clausura 2025. También se puso en riesgo su participación con la Selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026, donde venía siendo el arquero titular en las eliminatorias para la justa mundialista.

Cruz Azul declina la inhabilitación de Carrasquilla

En días posteriores al desafortunado episodio, se supo que los directivos del Cruz Azul sostuvieron reuniones con el Comité Disciplinario de la Liga MX con el fin de solicitar la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla, al menos durante el tiempo que le tome concretar la recuperación a Mier. De manera sorpresiva, Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, adelantó que el Cruz Azul desistió en solicitar la sanción para el panameño y concentrarán sus acciones en rehabilitar a Kevin Mier.

uD83DuDCF2 Rodrigo Celorio: uD83CuDDF5uD83CuDDE6 El Coco Carrasquilla no será sancionado.

Cruz Azul no solicitará la inhabilitación y la Comisión Disciplinaria no abrirá investigación alguna.

El jugador simplemente cumplirá un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas… y nada más. pic.twitter.com/DRdzJXHaAT — Pumas En La Piel (@PumasELP) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui