LAMP: Charros de Jalisco enciende su ofensiva y hunde al Tucson Baseball Team

Guadalajara, Jalisco.- Los Charros de Jalisco volvieron al camino de la victoria y lo hicieron como locales, tras superar al Tucson Baseball Team 11-3 y de paso con esto asegurar la serie en la recta final de la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Los visitantes tomaron en el segundo episodio con par de carreras, pero los de Benjamín Gil reaccionaron. Primero, Reynaldo Rodríguez acercó a los locales con elevado de sacrificio, pero esa fue la entrada de lo que se venía para los locales, ya que en la sexta entrada los bates albiazules se encendieron.

¡OTRA SERIE GANADA EN CASA!?? pic.twitter.com/G0TjBBkC86 — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) November 16, 2025

Los actuales campeones hicieron un rally de cinco carreras en ese inning: Julián Ornelas empató con doblete productor y luego Francisco Córdoba, Billy Hamilton y Bligh Madris continuaron la ofensiva. En el caso de Madris, selló la ofensiva con su quinto cuadrangular de la campaña, de tres carreras, que amplió la ventaja 8-2 y con esto definir la noche.

Ya con la pizarra arriba, en la octava, Mateo Gil coronó su extraordinaria noche con su primer jonrón de la campaña, batazo de tres carreras que puso cifras definitivas. Cabe destacar que el jovencito finalizó la jornada con 4-4, dos dobles, un cuadrangular, tres producidas y tres anotadas.

El abridor Alemao Hernández trabajó cinco entradas con cuatro hits y dos carreras, mientras que el triunfo fue para el relevista Isaac Jiménez (3-0, 3.09). Daniel Zazueta (1-1, 5.40) cargó con la derrota por los de Arizona en su visita al Panamericano.

Con esta actuación, Mateo Gil se colocó como líder de hits (35) y dobles (11) en lo que va de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, mientras que Bligh Madris se mantiene como líder en producidas (29) y sublíder en jonrones con cinco.

BOOOOMBAAAAZOOOOO DE MATEOuD83DuDE80uD83DuDE80 pic.twitter.com/NSCddkLleJ — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) November 16, 2025

Este domingo, los Charros buscarán completar la barrida ante Tucson en el Panamericano a partir de las 17:00 horas, con Luis Iván Rodríguez en la lomita de los disparos y Daniel de la Fuente haciendo lo propio por los de Estados Unidos.

Otros resultados

Jaguares 12-4 Yaquis

Naranjeros 9-2 Venados

Tomateros 8-5 Algodoneros

Fuente: Tribuna del Yaqui