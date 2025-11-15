México y Uruguay protagonizan intenso empate en Torreón: Gilberto Mora fue la figura

Torreón, Coahuila.- La Selección Mexicana mostró otra cara diferente a la fecha FIFA anterior de octubre, e igualó ante una de las mejores selecciones de la Conmebol, Uruguay 0-0 en un Estadio Corona, de Torreón completamente arropado.

Aunque el juego no tuvo muchas llegadas a las áreas, fue bastante disputado en medio campo, con ambos equipos metiendo la pierna y no achicándose, donde al final el conjunto Tricolor lució mejor en el terreno de juego como local.

Termina nuestro partido ante Uruguay con empate y continuamos la preparación de cara al 2026.



¡Gracias por todo, Torreón!uD83DuDC4F#SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD @ATTMx



*Publicidad para México* pic.twitter.com/NEwoKntzYT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

Acciones

Javier Aguirre optó por no sorprender en su alineación y mandar al terreno de juego a los hombres de su confianza, encabezados por Raúl Jiménez en el ataque, Edson Álvarez en el mediocampo y los sonorenses Vásquez y Montes en la defensiva.

Los primeros 45 minutos carecieron de llegadas, pero preocuparon al banquillo tricolor, ya que 'El Chuky' Lozano salió de cambio por una lesión al minuto 43, entrando en su lugar Gilberto Mora, quien sería la figura de la noche, para la segunda mitad.

Para el segundo tiempo, 'Morita' fue el más desequilibrante y estuvo a punto de provocar una roja al 58’, cuando Nahitan Nandez le cometió una plancha sobre la pantorrilla, pero el silbante Javier Morón se decidió por la amarilla, a pesar de que la afición se hizo notar pidiendo la expulsión del charrúa.

Lo de Gilberto Mora es impresionante, conforme avanzan los partidos Morita muestra más cualidades.

Además si esa pelotita entraba era para cerrar el estadio pic.twitter.com/UIlTrXsfld — Bierrocal (@abelitomixx) November 16, 2025

Minutos después, el mismo jovencito de 17 años hizo un tiro de tres dedos frente al arquero, y se quedó a nada de que entrara ese balón, en lo que hubiera sido uno de sus mejores goles de su todavía corta y prometedora carrera. Al final, ambas selecciones tuvieron jugadas polémicas que pudieron terminar en penal, pero que el silbante optó por no marcar y decretar un empate.

Con este resultado, México ligó su quinto partido sin conocer la victoria; suma cuatro empates y una derrota, la misma que fue el mes pasado 4-0 ante Colombia. Será el próximo martes, otra vez en Torreón, donde el Tri busque ponerle fin a esa mala racha ante Paraguay, en lo que es el último compromiso oficial que tendrán los aztecas este año.

Fuente: Tribuna del Yaqui