Naranjeros de Hermosillo impone condiciones y asegura serie en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Naranjeros de Hermosillo venció 9-2 a Venados de Mazatlán en el estadio Teodoro Mariscal y aseguró la serie, gracias a una ofensiva de 7 anotaciones en la sexta y un relevo que contuvo cualquier intento de reacción local.

Hermosillo tomó ventaja en la segunda entrada gracias a la presión constante sobre el pitcheo local. Jesús Loya negoció base por bolas y de inmediato se robó la intermedia. Agustín Murillo recibió pelotazo y Gabriel Gutiérrez llenó las bases con un toque bien colocado que provocó error del receptor Juan Kirk.

¡Aseguramos la serie en el Puerto! Victoria para la Escuadra Naranja. uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83CuDF4A | @calientesports pic.twitter.com/xIqcroMd6v — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 16, 2025

Ángel Ramírez rodó a las paradas cortas para forzar el out en segunda y Loya timbró la primera. Edgar Torres entró al relevo con hombres en las esquinas y un solo out, y Edson García emoujo la segunda para la visita con un elevado de sacrificio.

Venados respondió en la parte baja de la tercera para empatar. Juan Mora abrió la ofensiva y, tras embasarse, anotó con un doble de Estamy Ureña a jardín izquierdo. Momentos después, un elevado de sacrificio de Andrés Álvarez permitió que Mora cruzara el plato para poner el 2-2 y encender a la afición porteña.

Rally de 7

La igualdad se mantuvo hasta la apertura del sexto, cuando Naranjeros detonó un ataque decisivo contra el relevo mazatleco. Con corredores en posición de anotar, Harold Ramírez conectó un imparable que impulsó a Gabriel Gutiérrez y Ángel Ramírez para recuperar la ventaja. Jasson Atondo avanzó hasta segunda en la jugada.

El golpe definitivo llegó de inmediato: Willie Calhoun encontró un pitcheo cómodo y descargó su quinto cuadrangular de la campaña por el jardín derecho, un batazo de tres carreras que amplió la pizarra a 9-2 y silenció por completo el estadio.

Así fue el momento del ponche 2?0?0? de Fernando Salas en la @Liga_Arco. uD83DuDD25uD83CuDF4A pic.twitter.com/2CQDNRoXf6 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 16, 2025

Desde el montículo, Orlando González se apuntó la victoria con un relevo sólido, mientras que Zac Rosscup cargó con el descalabro. La serie concluye este domingo. Hermosillo enviará al montículo a Erich Uelmen, mientras que Mazatlán buscará evitar la barrida con José Urquidy como abridor.

Fuente: Tribuna del Yaqui