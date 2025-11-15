Selección Mexicana vs Uruguay; antecedentes históricos entre el 'Tricolor' y la 'Garra Charrúa'

Ciudad de México.- El Estadio Corona de Torreón, Coahuila, presenciará uno de los duelos más emocionantes en toda la fecha FIFA de noviembre, donde se enfrentarán en un partido amistoso la Selección Mexicana y Uruguay. Para el conjunto 'Tricolor', es primordial conseguir el triunfo, pues vienen de cuatro partidos consecutivos sin victoria y, de manera histórica, se les complican los partidos contra los combinados de la Conmebol.

Además de ser un partido clave en la preparación para la Copa del Mundo 2026 para las dos selecciones, servirá para evaluar a sus plantillas, además de establecer sus estilos de juego y medir la calidad en cancha ante un rival que exigirá a lo largo del compromiso. En total, estas dos selecciones se han enfrentado en 19 ocasiones, manteniendo una ligera ventaja para los sudamericanos, pues Uruguay cuenta con ocho triunfos, por siete de México y cuatro empates.

Estos parámetros a favor de la 'Garra Charrúa' crecen de manera considerable si se toma en cuenta la última década, donde Uruguay ha triunfado en seis ocasiones, por tres del 'Tricolor', y un partido terminó con igualdad en el marcador. El compromiso más reciente fue el 6 de junio del 2024, el cual terminó en cuatro goles por cero a favor de Uruguay.

La última ocasión que México consiguió el triunfo sobre el combinado uruguayo fue en la Copa América del 2016, cuando se impuso con marcador de tres anotaciones por una. También se han enfrentado en la Copa del Mundo, siendo más específicos en Sudáfrica 2010 durante la fase de grupos, encuentro que terminó con ventaja mínima para los sudamericanos.

En octubre del 2005, fue la ocasión más reciente en que estas selecciones se enfrentaron en tierras aztecas, siendo en el Estadio Jalisco, finalizando con marcador de tres goles por uno a favor de México. Carlos Salcido, Diego Martínez y Luis Pérez fueron los goleadores para la Selección Mexicana.

México recibirá a Uruguay en el Estadio Corona, casa del Santos Laguna; el encuentro amistoso será el sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas (horario CDMX), dando inicio a la fecha FIFA de noviembre.

