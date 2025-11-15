Yaquis de Obregón busca un nuevo título; así han sido los campeonatos de 'La Tribu' en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde su incursión al circuito invernal mexicano, los Yaquis de Obregón irrumpieron y se terminaron convirtiendo en uno de los equipos con mayor protagonismo dentro de la competencia. La novena cajemense cuenta con siete títulos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, estableciéndose en la cuarta posición, siendo superados por los Naranjeros de Hermosillo (17), Tomateros de Culiacán (13) y los Venados de Mazatlán (9).

El primer campeonato para Yaquis llegó en la temporada 1965-1966 de la Liga Invernal Sonora-Sinaloa, a 18 años de la creación del equipo; el formato de competencia no comprendía playoffs y el campeón se determinaba con la tabla de posiciones. En dicha temporada, Ciudad Obregón finalizó el rol regular en la primera posición, con dos juegos de ventaja a los Rieleros de Empalme, consiguiendo el primer título.

Yaquis es el cuarto club con más títulos de la LAMP

Tuvieron que pasar seis temporadas para que la gloria volviera a vestir a Cajeme, pues en la temporada 1972-1973, Yaquis consiguió su segundo campeonato, superando a Mayos de Navojoa en la serie final, con cuatro victorias y un descalabro. Su tercer palmarés cayó en la campaña 1980-1981 con una de las finales más intensas de la década, donde 'La Tribu' venció en siete compromisos a Naranjeros de Hermosillo.

27 años de sequía cayeron sobre los Yaquis en los que, a pesar de ingresar en par de ocasiones a la instancia final, no se terminó por concretar el resultado hasta la temporada 2007-2008 de la LMP. Dirigidos por Homar Rojas, finalizó el rol regular en la primera posición y en la serie final, se enfrentó a Venados de Mazatlán, a quienes vencieron en cinco compromisos, dando inicio a una de las dinastías más poderosas en el beisbol mexicano.

Luego de dos campañas quedándose cortos en resultados, la temporada 2010-2011 dio inicio a la mejor etapa del equipo, la cual lo catapultó al prestigio internacional. En la primera ronda del playoff, Obregón eliminó a Naranjeros de Hermosillo con categoría, para luego barrer a Cañeros de Los Mochis; en la serie final, Algodoneros de Guasave terminó cayendo en siete encuentros. Este título de la LMP se aderezó con el campeonato de la Serie del Caribe.

Una temporada después, el hito se volvió a consumar contra el mismo rival, aunque ahora fue por barrida y el cetro se levantó en gira, aumentando la proeza del logro. La temporada 2012-2013 es recordada con nostalgia por parte de la afición cajemense, pues con una victoria aplastante ante Águilas de Mexicali en el extinto Estadio Tomás Oros Gaytán, Yaquis levantó su séptima copa. La cereza en el pastel fue el título de la Serie del Caribe del 2013, inaugurando el Estadio Sonora.

Obregón fue campeón representando a México en la Serie del Caribe 2013

Fuente: Tribuna de Yaqui