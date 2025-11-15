Yaquis de Obregón vs Jaguares de Nayarit; dónde ver EN VIVO el segundo de la serie de la LAMP 2025-2026

Tepic, Nayarit.- Los Yaquis de Obregón buscarán emparejar la serie, luego de una victoria de Jaguares de Nayarit en un juego histórico, pues fue el primero que ambos equipos sostuvieron de manera oficial en la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026. Para el segundo del compromiso, la novena cajemense buscará empatar a un triunfo por bando por primera ocasión en la campaña, pues 'La Tribu' había ganado todos los primeros juegos de las series disputadas.

A pesar de la derrota, Yaquis de Obregón no perdió terreno en el standing, ya que permaneció en la primera posición, con marca de 18 triunfos y nueve juegos perdidos; en segunda posición se encuentra un empate entre Naranjeros de Hermosillo y Cañeros de Los Mochis. Jaguares trepó una posición, superando a los Tomateros de Culiacán, contra quienes están empatados en marca, aunque el dominio beneficia a los nayaritas.

El juego del viernes, 14 de noviembre, se protagonizó por un duelo de lanzadores hasta las últimas entradas, pues los abridores prevalecieron la igualdad en el marcador a lo largo de su desempeño. Por parte de Jaguares, Daniel Martínez lanzó 6.1 entradas con cuatro imparables y dos carreras, mientras que Odrisamer Despaigne trabajó siete capítulos de dos rayitas permitidas. Sadrac Franco se anotó el triunfo y Samuel Zazueta cargó la derrota.

'La Tribu' inauguró la pizarra desde la misma primera entrada, pues con Sebastián Elizalde en circulación, Roberto Valenzuela conectó un batazo de dos estaciones. El marcador prevaleció hasta la sexta entrada, cuando Niko Vásquez se voló la barda, impulsando dos carreras, aunque Riley Unroe se encargó de empatar la pizarra. Jesse Castillo regresó la ventaja a los locales con un triple y la quinta anotación cayó con un toque de Randy Romero.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Jaguares de Nayarit

Estadio: Estadio Coloso Don Alejo Peralta, Tepic, Nayarit

Fecha: Sábado, 15 de noviembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Jared Wetherbee subirá a la loma por los locales; el inicialista estadounidense cuenta con marca de cuatro triunfos y una derrota, dejando efectividad de 2.55. Por parte de 'La Tribu', Ariel Miranda cargará con la responsabilidad de igualar la serie y buscará su segundo triunfo de la temporada para igualar su récord.

Fuente: Tribuna del Yaqui