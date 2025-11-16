Allen y los Bills embisten fuerte y le pasan por encima a los Buccaneers

Nueva York, Estados Unidos.- Como un auténtico búfalo en estampida fue como lució Josh Allen, quien lanzó para tres touchdowns y corrió para tres más, el último en una férrea carrera de nueve yardas con 2:35 restantes que aseguró la victoria de los Buffalo Bills por 44-32 sobre los Tampa Bay Buccaneers el domingo.

El vigente MVP de la NFL se convirtió en el primer jugador en lograr dos partidos con tres touchdowns por pase y carrera. Lo hizo el año pasado en una derrota por 44-42 ante Los Angeles Rams. Esta vez, Allen superó a su compañero de selección de primera ronda del draft de 2018, Baker Mayfield, en un duelo que presentó nueve cambios de liderazgo en el marcador.

Josh only player in NFL history... with multiple 3 pass TD & 3 rush TD games. uD83DuDE0F pic.twitter.com/sTXAlkMGkg — Buffalo Bills (@BuffaloBills) November 16, 2025

Ante los Bucs, los Bills dejaron en la banca al receptor Keon Coleman en un intento por revitalizar su juego aéreo, y cada uno de los tres pases de touchdown de Allen fue de 25 yardas o más. El corredor Ty Johnson anotó en una recepción de 52 yardas, Allen encontró a Tyrell Shavers abierto en profundidad para un touchdown de 43 yardas, y James Cook anotó en una recepción de 25.

Ty Johnson festeja su anotación

Y por tierra, Allen aportó la anotación que puso a su equipo por delante, una carrera de touchdown de cinco yardas con 9:06 restantes. Completó 19 de 30 pases para 317 yardas, y los Bills superaron sus dos intercepciones en la primera mitad.

TD pass to @thegreat__4! uD83DuDC4F



uD83DuDCFA CBS pic.twitter.com/XBfIv3pE11 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) November 16, 2025

Coronó su último acarreo de touchdown con un gran azote de balón. Saliendo de la bolsa de protección, Allen fue golpeado en la yarda cuatro y luego fue acorralado por varios defensores de los Bucs en la yarda 2 antes de que los linieros ofensivos de Buffalo lo empujaran a través de la línea de gol.

Allen jugó en 'modo bestia' ante Tampa Bay

Sean Tucker corrió para 106 yardas y dos touchdowns, y anotó en una recepción de 28 yardas para poner a los Buccaneers 32-31 arriba a principios del último cuarto. Con este resultado, Buffalo (7-3) se recuperó de una derrota por 30-13 en Miami, en la que Allen y la ofensiva no lograron avanzar el balón. Tampa Bay (6-4) ha perdido dos seguidos y cuatro de siete.

