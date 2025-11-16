Ante baja de Wembanyama, Fox lidera el triunfo de los Spurs sobre Kings

San Antonio, Estados Unidos.- Con un 'doble-doble' de De'Aaron Fox que incluyó su máximo de temporada de 28 puntos junto con 11 asistencias, los San Antonio Spurs vencieron a los Sacramento Kings 123-110 el domingo.

El triunfo llegó a pesar de que los Spurs no pudieron contar con Victor Wembanyama, quien se perdió su primer partido de la temporada por una lesión en la pantorrilla. El francés fue descartado antes del partido. El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, dijo que la lesión fue progresiva y no se debió a ninguna jugada concreta. El estado de Wembanyama es día a día.

'Wemby' estuvo en la banca en este juego

San Antonio también sufrió la baja de Stephon Castle tras la primera mitad por una lesión en la cadera izquierda. Castle anotó cuatro puntos jugando 15:34 en la primera parte y cerrando el segundo cuarto en la pista. Su situación es desconocida, pero estuvo en el banquillo en la segunda parte.

Harrison Barnes añadió 20 puntos y Devin Vassell 16 puntos mientras San Antonio rompía una racha de dos derrotas. Siete jugadores anotaron en doble dígito, con Keldon Johnson aportando 14 puntos y 12 rebotes. DeMar DeRozan sumó 27 puntos para liderar a Sacramento, que sufrió su sexta derrota consecutiva. Domantas Sabonis añadió 17 puntos y 13 rebotes.

Los Spurs volvieron a la senda del triunfo

Fox se lució ante su antiguo equipo por primera vez desde que fue traspasado a San Antonio el 5 de febrero como parte de un acuerdo de tres equipos con Chicago que trajo a Zach LaVine a los Kings. Fox estuvo limitado a 16 puntos en su único enfrentamiento anterior contra los Kings el 7 de marzo, mientras que no anotó triples de 6 en directo. Encestó su primer tiro de campo el domingo junto con sus dos primeros intentos de triple en los primeros minutos. Cerró el partido con 4 de 8 en triples y 11 de 20 en tiros de campo.

San Antonio ganó por primera vez en una serie de cinco partidos en casa tras perder la ventaja en los últimos minutos en las derrotas consecutivas ante Golden State. El próximo encuentro de los Spurs será en casa ante Memhpis el martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui