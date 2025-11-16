¡Bicampeón! Sinner vence a Alcaraz y retiene el título de las ATP Finals

Turín, Italia.- La rivalidad más grande del tenis mundial en la actualidad, tuvo otro capítulo en el que Jannik Sinner sacó la mejor parte al imponerse a Carlos Alcaraz 7-6 (4), 7-5 para retener el trofeo de las ATP Finals el domingo, en el sexto enfrentamiento de este año entre ambos jugadores.
De esta manera, Sinner defendió el título ante sus aficionados italianos para lograr apenas su segunda victoria sobre Alcaraz este año, tras vencer también al español en la final de Wimbledon.
Alcaraz ya había asegurado el primer puesto del ranking final del año y disputaba su primera final en el torneo para los ocho mejores jugadores del año. A pesar de la derrota, el español sigue liderando sus enfrentamientos de carrera contra Sinner, 10-6.
Es tal el dominio de ambos jugadores, que se han enfrentado en las tres últimas finales de Grand Slam. Alcaraz venció a Sinner en un desempate en el quinto set para ganar Roland Garros; Sinner se vengó en Wimbledon; luego Alcaraz volvió a salir victorioso en el Abierto de Estados Unidos.
También se enfrentaron ese año en la final del Abierto de Italia (ganada por Alcaraz) y en la final del Abierto de Cincinnati (ganada por Alcaraz cuando Sinner se retiró por enfermedad).
En lo que el inicio del duelo, Sinner salvó un punto de set en 5-6 en el ajustado primer set con un gran segundo servicio que Alcaraz no pudo devolver. Luego, el italiano tomó el control del desempate al correr hacia la pelota y responder con un globo que llevó a un remate.
En la apertura del segundo set, Alcaraz rompió el servicio de Sinner, pero el italiano luego igualó a 3-3. Sinner volvió a animar a la multitud en el siguiente juego cuando ganó un largo rally y se llevó el dedo a la oreja, señalando que quería más ruido dentro del Inalpi Arena.
Sinner rompió nuevamente el servicio de Alcaraz para cerrar el partido cuando el español falló un revés ancho, luego cayó de espaldas en la cancha aliviado, ante el festejo de sus aficionados.
Fuente: Tribuna del Yaqui