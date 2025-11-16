¡Bicampeón! Sinner vence a Alcaraz y retiene el título de las ATP Finals

Turín, Italia.- La rivalidad más grande del tenis mundial en la actualidad, tuvo otro capítulo en el que Jannik Sinner sacó la mejor parte al imponerse a Carlos Alcaraz 7-6 (4), 7-5 para retener el trofeo de las ATP Finals el domingo, en el sexto enfrentamiento de este año entre ambos jugadores.

De esta manera, Sinner defendió el título ante sus aficionados italianos para lograr apenas su segunda victoria sobre Alcaraz este año, tras vencer también al español en la final de Wimbledon.

THE MOMENT JANNIK SINNER BEAT CARLOS ALCARAZ TO WIN BACK TO BACK ATP FINALS TITLES IN TURIN.



Falling flat on his back.



Absolute scenes.



uD83EuDD79uD83EuDD79uD83EuDD79uD83EuDD79uD83EuDD79uD83EuDD79



pic.twitter.com/YFsrZ23WKM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2025

Alcaraz ya había asegurado el primer puesto del ranking final del año y disputaba su primera final en el torneo para los ocho mejores jugadores del año. A pesar de la derrota, el español sigue liderando sus enfrentamientos de carrera contra Sinner, 10-6.

Since 2024, Jannik Sinner and Carlos Alcaraz have won 18 of the 19 tournaments where both of them played the same event:



2024:



Australian Open - uD83CuDDEEuD83CuDDF9uD83CuDFC6

Indian wells - uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDFC6

Miami - uD83CuDDEEuD83CuDDF9uD83CuDFC6

Madrid - ?

Roland Garros - uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDFC6

Wimbledon - uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDFC6

Cincinnati - uD83CuDDEEuD83CuDDF9uD83CuDFC6

US Open - uD83CuDDEEuD83CuDDF9uD83CuDFC6

Beijing -… pic.twitter.com/hyCTIaeCqP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2025

Es tal el dominio de ambos jugadores, que se han enfrentado en las tres últimas finales de Grand Slam. Alcaraz venció a Sinner en un desempate en el quinto set para ganar Roland Garros; Sinner se vengó en Wimbledon; luego Alcaraz volvió a salir victorioso en el Abierto de Estados Unidos.

También se enfrentaron ese año en la final del Abierto de Italia (ganada por Alcaraz) y en la final del Abierto de Cincinnati (ganada por Alcaraz cuando Sinner se retiró por enfermedad).

Amigos y rivales, los dos mejores jugadores del momento

En lo que el inicio del duelo, Sinner salvó un punto de set en 5-6 en el ajustado primer set con un gran segundo servicio que Alcaraz no pudo devolver. Luego, el italiano tomó el control del desempate al correr hacia la pelota y responder con un globo que llevó a un remate.

En la apertura del segundo set, Alcaraz rompió el servicio de Sinner, pero el italiano luego igualó a 3-3. Sinner volvió a animar a la multitud en el siguiente juego cuando ganó un largo rally y se llevó el dedo a la oreja, señalando que quería más ruido dentro del Inalpi Arena.

El italiano festeja su victoria

Sinner rompió nuevamente el servicio de Alcaraz para cerrar el partido cuando el español falló un revés ancho, luego cayó de espaldas en la cancha aliviado, ante el festejo de sus aficionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui