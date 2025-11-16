Crisis en la Selección Mexicana; el 'Tricolor' arrastra racha de cinco partidos sin ganar

Ciudad de México.- A falta de unos meses para la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026, parece haber una crisis dentro de la Selección Mexicana, la cual formará parte de los combinados locales dentro de la justa mundialista. El equipo 'Tricolor' suma cinco compromisos consecutivos sin conocer la victoria y en uno de ellos fue exhibido por una selección sudamericana, encendiendo las alarmas dentro de la FMF.

Al ser parte de los países anfitriones, México no tuvo que disputar las eliminatorias de Concacaf, pues consiguió su boleto de manera directa; a raíz de esto, la Federación Mexicana de Futbol concretó una serie de amistosos para comenzar la preparación para el Mundial 2026. La Selección Mexicana aprovechó las fechas FIFA para disputar encuentros de exhibición contra combinados distintos a los usuales.

El conjunto 'Tricolor' comenzó su camino hacia la justa mundialista en el parón internacional de septiembre, enfrentándose a dos selecciones provenientes del continente asiático. México se midió contra Japón, encuentro que finalizó con empate sin anotaciones; para el cierre de actividades de dicho mes, sostuvieron un partido contra Corea del Sur y, a pesar de haber anotado antes, México no pudo preservar la ventaja y los cartones se igualaron.

En sus siguientes compromisos se enfrentarían contra dos selecciones de la Conmebol, que históricamente se le han dificultado al 'Tricolor', dejando malos dividendos a nivel colectivo. La Selección Mexicana se enfrentó a Colombia en mediados de septiembre, compromiso que finalizó con goleada a favor de los sudamericanos con marcador de cuatro goles por cero; luego del penoso resultado, México y Ecuador empataron en la cancha del Estadio Akron.

De nueva cuenta, rivales sudamericanos se enfrentarían a México en la fecha FIFA de noviembre y, pese a no contar con sus jugadores más relevantes, Uruguay le sacó un empate a la Selección Mexicana, la cual cerró sus actividades en tierras aztecas del 2025. Los dirigidos por Javier Aguirre tendrán una oportunidad más para regresar a la senda de las victorias, pues el 18 de noviembre se medirán contra Paraguay.

Fuente: Tribuna del Yaqui