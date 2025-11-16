Cristiano Ronaldo a México; confirman el amistoso del 'Tricolor' y Portugal en reapertura del Azteca

Ciudad de México.- Portugal aseguró su clasificación de manera directa a la Copa del Mundo 2026, luego de cerrar con triunfo las eliminatorias de la UEFA para la justa mundialista. Desde hace varios meses se había rumorado un partido amistoso entre el combinado lusitano y la Selección Mexicana, aunque no se había podido confirmar, debido a las complicaciones en la clasificación por parte de los europeos.

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal afrontó el encuentro decisivo, donde se ponía en juego su clasificación directa, aunque los factores se inclinaban a su favor, pues jugarían de local ante Armenia, que marchaba en la última posición dentro del grupo. Los portugueses resolvieron con solvencia el compromiso, venciendo al combinado asiático con marcador de nueve goles por uno; Bruno Fernandes y João Neves se anotaron un triplete de manera respectiva.

El compromiso amistoso se había planteado para la última semana de marzo del 2026, coincidiendo con las fechas en las que se disputará el repechaje para la Copa del Mundo. Ante la disyuntiva sobre si Portugal tendría que disputar la repesca, el partido de exhibición se había 'enfriado', hasta ahora.

Con la clasificación directa de Portugal al Mundial 2026, parece haberse confirmado la visita de los lusitanos a la Ciudad de México; el prestigiado periodista David Medrano Félix fue el encargado de hacer el anuncio mediante sus redes sociales. "Con la calificación de Portugal al Mundial 2026 se confirma que los lusitanos el 28 de marzo estarán en la reinauguración del Estadio Azteca vs México".

CONFIRMADO.

Con la calificación de Portugal al Mundial 2026 se confirma que los lucitanos el 28 de marzo estarán en la reinauguración del Estadio Azteca vs México y 3 dias antes jugarán en USA contra Estados Unidos. — david medrano felix (@medranoazteca) November 16, 2025

Dicho compromiso servirá para la reapertura oficial del Estadio Azteca (Estadio Banorte), luego de las remodelaciones a las que fue sometido en los últimos tres años; el mítico recinto de Santa Lucía albergará su tercera jornada inaugural de una justa mundialista. Así mismo, el periodista de TV Azteca adelantó que el 25 de marzo del 2026, Portugal sostendrá un encuentro amistoso contra Estados Unidos, con sede aún por confirmar.

También se pudiera considerar como un hecho que la Selección de Portugal estará usando el Estadio Corona como base para la Copa del Mundo 2026. Hace un par de días, el presidente del Santos Laguna informó que una delegación de la Federación Portuguesa de Futbol había visitado las instalaciones del TSM y mostraron interés real para ocupar el recinto como su casa provisional durante la justa mundialista.

#Deportes | ¿Cristiano Ronaldo en Torreón? Portugal analizan usar el TSM como base para la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/HCrkguNcFk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui