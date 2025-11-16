Erling Haaland destroza el sueño de Italia; Noruega vence y se clasifica a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La cancha de San Siro presenció otra noche infame para la Selección de Italia, pues necesitaba un hito histórico para conseguir la clasificación de manera directa a la Copa del Mundo 2026, esperanzas que quedaron sepultadas con una gran actuación de Erling Haaland. Con marcador de cuatro goles por uno, Noruega se llevó la victoria y el boleto directo a la justa mundialista.

'La Azzurra' necesitaba un milagro para acceder de manera directa; los dirigidos por Gennaro Gattuso llegaron a la última jornada de las eliminatorias con 18 puntos, tres unidades por detrás de los noruegos, aunque una victoria no les bastaba. En caso de ganar, Italia y Noruega quedarían empatados en puntos, aunque la diferencia de goles beneficiaría a los nórdicos, por lo que 'La Nazionale' debía ganar con una diferencia de nueve tantos.

#Deportes | Sin Cristiano Ronaldo: Portugal aplasta a Armenia y consigue boleto directo a la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/w1hr1Ku2Ft — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

El inicio del encuentro aumentó la esperanza de los italianos por acceder de manera directa a la justa mundialista del próximo año, pues en el minuto 10, Francesco Esposito inauguró el marcador con una gran jugada colectiva que terminó con la pelota en la red. Italia siguió generando oportunidades de peligro, aunque no cayó otro tanto hasta la segunda mitad.

En el inicio de la parte complementaria, Noruega ajustó sus piezas y comenzó a presionar en la parte alta de la cancha, hasta que, de manera inevitable, el empate terminó por enmudecer al recinto, de la mano de Antonio Nusa. A pesar de haber tenido un buen papel en todo el compromiso, el show del 'Androide' comenzó en el minuto 77; Haaland remató el balón de volea y envió arriba en el marcador a los visitantes.

uD83DuDEA8uD83CuDDF3uD83CuDDF4 HAALAND GIVES NORWAY THE LEAD AGAINST ITALY! WHAT A GOAL! pic.twitter.com/zYURItEjsl — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 16, 2025

Ya con una Italia en desespero, Haaland volvió a aparecer; la presión alta volvió a dar sus frutos, pues Noruega robó el balón en la zona ofensiva y Erling, con un gran movimiento dentro del área, se desmarcó y terminó definiendo con tranquilidad. Jørgen Strand Larsen selló la goleada noruega en los últimos minutos del compromiso.

Haaland tiene 11 partidos consecutivos anotando en nivel de selecciones, marcando en un total de 21 ocasiones en ese lapso; además, en sus cuatro compromisos más recientes, ha marcado en al menos dos ocasiones, siendo factor determinante. Noruega volverá a disputar un Mundial por primera ocasión desde 1988.

