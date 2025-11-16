Javier Aguirre responde a los abucheos en el Selección Mexicana vs Uruguay: "Están en su libertad"

Ciudad de México.- En el primer compromiso de la fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana recibiría a Uruguay en el Estadio Corona, casa del Santos Laguna, como cierre de actividades del combinado nacional en territorio mexicano. Lo que estaba pronosticado para ser una jornada de fiesta y alegría se quedó en nada, pues con el empate sin anotaciones en el marcador, la afición hizo sentir su descontento con abucheos y cánticos.

Los seguidores del conjunto 'Tricolor' abarrotaron el TSM para ver al combinado en su preparación para la Copa del Mundo 2026, aunque los resultados no acompañaron. En el trámite, México fue un poco superior a los sudamericanos, cosa que no pudieron hacer presente en el marcador; de igual manera, Uruguay tuvo un par de llegadas de peligro, aunque terminaron sin concretarse y el silbatazo final sonó sin haber acusado daño por los dos bandos.

#Deportes | Crisis en la Selección Mexicana; el 'Tricolor' arrastra racha de cinco partidos sin ganaruD83CuDDF2uD83CuDDFD?https://t.co/umymFnGlB1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Tras los cánticos de "Fuera Vasco", Javier Aguirre fue cuestionado en la conferencia de prensa posterior al compromiso sobre su sentir ante la manifestación de la afición; el 'Vasco' aceptó que el desempeño no fue el esperado y es comprensible la molestia por parte de los asistentes. "Yo no soy quién para juzgar, menos a la nuestra, a la mexicana. Son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran porque pagaron su boleto y tienen toda la libertad del mundo".

Es un país libre, hay libertad de expresión y manifestaron su inconformidad. No soy quién, no debo hacerlo y no tengo autoridad para hacer eso".

Por último, el seleccionador nacional declaró que a veces ocurren factores que se alejan de su responsabilidad y son esos los que terminan por mermar el rendimiento del 'Tricolor'. "Lo que yo puedo controlar lo hago y eso es el funcionamiento del equipo, la posición de los jugadores, el rendimiento, el intentar que no se lesionen".

Selección México uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Javier Aguirre sobre los abucheos sobre Raúl ‘Tala’ Rangel.@futpicante pic.twitter.com/olTzALRADC — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) November 16, 2025

Raúl Jiménez también se pronuncia

El delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, se pronunció ante los abucheos recibidos; según el jugador del Fulham, es lamentable que, jugando en casa, la afición les dé la espalda y comentó que, a raíz de eso, es porque México termina jugando más encuentros en Estados Unidos.

#Deportes | Raúl Jiménez arremete contra la afición tras abucheos y gritos homofóbicos a la Selección Mexicana uD83EuDD2C??https://t.co/zMgrerCqhG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

