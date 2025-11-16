Los Steelers superan a los Bengals, pero pierden a Aaron Rodgers por lesión

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los Pittsburgh Steelers regresaron a la senda del triunfo al imponerse en casa por 34-12 a sus rivales de división, los Cincinnati Bengals, pero también sufrieron la baja de su estelar mariscal de campo y futuro miembro del Salón de la Fama, Aaron Rodgers.

En su lugar, Mason Rudolph dirigió un par de largas series ofensivas y los Steelers salieron adelante para mantenerse en la cima de la AFC Norte, jugando también sin el safety Jalen Ramsey, quien fue expulsado por lanzar un puñetazo al receptor de Cincinnati Ja'Marr Chase.

Rudolph cumplió en su labor de suplente

El veterano quarterback se pasó la segunda mitad del encuentro en el vestuario lidiando con una muñeca izquierda dolorida. El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, dijo que Rodgers se someterá a más pruebas el lunes.

Rodgers, el jugador activo de mayor edad en la NFL con 41 años, se lesionó la muñeca de la mano izquierda en algún momento del segundo cuarto. No estaba claro exactamente cuándo o cómo se lesionó el cuatro veces MVP. Recibió dos golpes durante una serie en los últimos momentos de la primera mitad, ambas consecuencias de penalizaciones contra Cincinnati.

Flacco sufrió en demasía con la defensa de los Steelers

Rudolph encabezó jugadas significativas para los Steelers, completando 12 de 16 pases para 127 yardas, incluyendo un pase de touchdown de 5 yardas al corredor Kenneth Gainwell con 3:40 restantes que sentenció el partido.

También la defensa de Pittsburgh, que fue destrozada por Joe Flacco y los Bengals hace un mes, añadió dos touchdowns propios. El safety Kyle Dugger, adquirido en un traspaso con New England el mes pasado, interceptó a Flacco y lo devolvió 74 yardas para una intercepción que cambió el partido en el tercer cuarto. El cornerback James Pierre añadió una intercepción de 32 yardas al final del último cuarto.

Por el contrario, Flacco, de 40 años y que no había mostrado su edad desde que sustituyó a un Joe Burrow lesionado y al ineficaz Jake Browning, ofreció su peor actuación desde que llegó a Cincinnati (3-7) el mes pasado. Flacco completó 23 de 40 pases para 199 yardas con un touchdown y una intercepción de Dugger.

