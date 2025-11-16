Los Yaquis vuelven a caer ante Jaguares y salen con las manos vacías de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Rallie de cuatro anotaciones en la cuarta entrada selló el rumbo del rencuentro y los Jaguares de Nayarit derrotaron por 4-3 a los Yaquis de Obregón, para apuntarse la primera limpia de su corta historia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

En ese capítulo y con la pizarra en contra de 0-3, los Jaguares respondieron y lo hicieron en grande. Carlos Sepúlveda inició con sencillo, Francisco Acuña recibió pasaporte gratis, al igual que Ricardo Valenzuela.

Rugen x3uD83DuDC06



En Nayarit, los @JaguaresdeNayof defendieron su territorio y ganaron la serie por barridauD83DuDD25



PG Víctor Lizárraga

PP Felipe González

SV Taylor Lehman



Presentado por: @Paquetexpress #LigaARCO? pic.twitter.com/I9crB4CnRU — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 17, 2025

Con la mesa servida, Jesse Castillo conectó sencillo al jardín derecho que envió par de carreras al pentágono; luego, Niko Castillo con doblete emparejó los cartones, mientras que José Manuel Orozco con elevado de sacrificio al jardín izquierdo le dio la ventaja a su equipo.

Lizárraga fue el pitcher ganador

Al igual que en cada uno de los primeros dos encuentros de la serie, fueron los visitantes en el Coloso del Pacífico, los que se fueron al frente en el marcador, cuando anotaron par de rayitas en el capítulo inicial.

Allen Córdoba dio la voz de ataque con doblete, Riley Unroe recibió gratis y Sebastián Elizalde fue golpeado por el abridor nayarita, Víctor Lizárraga para congestionar las almohadillas y en rola para doble matanza de Roberto Valenzuela, se anotó la de la quiniela; mientras que Kyren Paris remolcó la segunda con sencillo por tercera base.

Tito Valenzuela se fue en blanco en tres turnos

La segunda carrera de la tribu sonorense fue anotada por Braulio Cavero en el segundo capítulo, después de ser golpeado, avanzar con wild pitch y cruzar la registradora con imparable de Kevin Villavicencio.

Felipe González fue el derrotado

Víctor Lizárraga (2-0) se apuntó la decisión, con cinco entradas de tres imparables y tres anotaciones; además de siete ponches y dos bases por bolas. Taylor Lehman se apuntó el salvamento (5). Felipe González (3-1) fue el pitcher derrotado, al admitir cinco hits y cuatro carreras en cinco episodios, con seis ponches y cuatro bases por bolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui