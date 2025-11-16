No les alcanza; Naranjeros caen ante Venados en juego de extra innings

Mazatlán, Sinaloa.- Estamy Ureña conectó sencillo productor con las bases llenas, e Ítalo Mota anotó la carrera de la diferencia en el fondo del décimo capítulo para que los Venados de Mazatlán dejaran en el terreno de juego a los Naranjeros de Hermosillo, al derrotarlos por 3-2 para evitar ser barridos en su casa.

Venados fue la primera escuadra en anotar en la conclusión del segundo inning gracias a doblete productor de Keven Lamas ante Erich Uelmen que envió al pentágono a Andrés Álvarez y aumentó su ventaja en la cuarta entrada cuando Uelman lanzó un wild pitch y desde la antesala Miles Simington anotó para poner el 2-0.

Naranjeros igualaron en la novena entrada, donde Ángel Ramírez con doblete al jardín derecho remolcó a Bowens y con las bases llenas, Edson García quien fue golpeado y remolcó de 'caballito' a Ángel Ramírez para igualar la pizarra 2-2.

Urquidy salió sin decisión en este encuentro

El inicialista de los Venados, José Urquidy tuvo una apertura de seis entradas donde no permitió carreras, le conectaron tres imparables, ponchó a seis rivales, otorgó dos bases por bolas y dio una base por golpe, dejó el juego ganado al momento de ser relevado por el derecho Alex Tovalín que en orden retiró a a la ofensiva Naranja en la apertura del séptimo capítulo.

Uelmen tampoco tuvo que ver en el resultado final

Por los visitantes en el 'Teodoro Mariscal' del puerto, Erich Uelmen tuvo salida de calidad al lanzar por espacio de siete entradas donde permitió dos carreras y cinco imparables, fue relevado en el octavo rollo por Chase Jessee quien a pesar de otorgar una base por bolas retiró en tres rivales la entrada para mantener el juego con diferencia de solo dos carreras.

Naranjeros continuará en la gira y viajará a Los Mochis para iniciar serie el próximo martes en el Chevron Park ante los Cañeros con José Samayoa como lanzador probable, el juego dará inicio a las 19:30 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui