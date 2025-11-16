Polémica en la Liga MX: Exárbitro mexicano es detenido por presunta violencia familiar

Ciudad de México.- Una nueva polémica se encuentra azotando a la ya golpeada Liga MX, pues varios medios reportan la detención de Marco Antonio 'N', un exárbitro profesional que perteneció al balompié por muchos años, antes de incursionar en el mundo de la dirección técnica. 'Chiquimarco' es acusado por un caso de presunta violencia doméstica, suscitado en el 2023, cuando ya había sido detenido.

El 13 de julio del 2025, el polémico silbante fue vinculado a proceso, aunque permaneció en libertad condicional, luego de que respetara las medidas cautelares impuestas por el juez. En esa fecha, el juzgador impuso un plazo no mayor a dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detienen a Marco Antonio 'N' y tendrá audiencia el martes por presunta violencia familiar ... https://t.co/nJXrwV7D0b #arbitraje — Arbitral.Net Red Arbitraje Comercial Internacional (@ArbitralNet) November 16, 2025

Según la información del portal Récord, Marco Antonio fue detenido en las primeras horas del domingo, 16 de noviembre, en su residencia; el silbante ya había sido detenido en el 2023, cuando ocurrieron los supuestos actos de violencia. En aquella ocasión, la autoridad le dictó auto de vinculación a proceso, dejando el caso abierto y bajo seguimiento constante, según informó su representante legal.

La supuesta nueva detención obedece a una condición estipulada en un amparo previo estipulado; Marco Antonio había recibido el beneficio de llevar las participaciones anteriores por videollamada, aunque ahora el imputado deberá comparecer en persona. De manera extraoficial, se supo que tendrá que presentarse ante el órgano jurisdiccional el próximo martes, 18 de noviembre del 2025, a las 12:30 horas (horario CDMX).

#Deportes | Raúl Jiménez arremete contra la afición tras abucheos y gritos homofóbicos a la Selección Mexicana uD83EuDD2C??https://t.co/zMgrerCqhG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

¿Quién es Marco Antonio 'N'?

Marco Antonio estuvo dentro del arbitraje profesional en México por muchos años, destacando como uno de los mejores en el rubro y, a su vez, fue encargado de juzgar varios juegos que quedaron marcados en la memoria colectiva del balompié internacional. Participó en tres Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014); fue el árbitro central en el mítico partido entre Uruguay e Italia, donde se tuvo la famosa mordida de Luis Suárez.

El silbante decidió retirarse luego de dirigir la semifinal entre Alemania y Brasil en la Copa del Mundo 2014, partido que terminó con una goleada histórica sobre la Scratch du Oro, con marcador de siete goles por uno del equipo teutón. Una vez en el retiro, tuvo un breve paso en el mundo de la dirección técnica y luego se integró como analista a TUDN.

Fuente: Tribuna del Yaqui