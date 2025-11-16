Raúl Jiménez arremete contra la afición tras abucheos y gritos homofóbicos a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Como cierre de actividades del 2025 en tierras aztecas, la Selección Mexicana preparó un amistoso de calidad contra Uruguay para disputar con su gente, aunque el resultado no terminó por gustar, pues ambos combinados finalizaron sin anotaciones. Ante el mal desarrollo del compromiso, la afición que se dio cita en el Estadio Corona hizo notar su descontento con abucheos, lo que terminó por no gustar a Raúl Jiménez.

Así mismo, los asistentes al TSM abuchearon desde el inicio del cotejo al guardameta mexicano, Raúl Rangel, pues fue elegido para disputar en el 11 titular y todos esperaban ver al cancerbero del Santos Laguna, Carlos Acevedo. Pese a los abucheos constantes, el 'Tala' terminó teniendo una actuación destacada, pues pudo permanecer con la portería sin anotaciones luego de un par de llegadas de peligro.

¡INJUSTO! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC94



Abucheos para el Tala Rangel cada que toca el balón.



La gente quería ver a Carlos Acevedo.



uD83CuDFA5: @garymtzjr pic.twitter.com/JrvMHT8z3K — AS México (@ASMexico) November 16, 2025

Conforme avanzaba el desarrollo del compromiso, los seguidores aztecas hacían notar más su descontento, pues la Selección Mexicana ligó cinco partidos sin conseguir victoria. La protesta por parte de la afición llegó a crecer tanto que se hizo presente el infame grito homofóbico en las vísperas para el inicio de la Copa del Mundo 2026, pese a las campañas de la FIFA para erradicar esa manifestación.

Fue por eso que se detonó el descontento por varios jugadores en el combinado azteca, aunque fue Jiménez el que salió a declarar el enojo que causó la actitud de la afición mexicana; el delantero del Fulham declaró que es triste jugar con un ambiente hostil como el del Estadio Corona. "Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que 'fuera Vasco', que le griten p... al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad, pero bueno, así es esto".

Así mismo, Raúl Jiménez recordó que a raíz de estos casos, la FMF termina por designar los partidos de la Selección Mexicana en territorio estadounidense. "Tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos; hay que seguir adelante, trabajar", añadió el goleador.

EXPLOTA RAUL JIMENEZ

Por eso la Selección no juega en México y lo hace en USA. pic.twitter.com/8PvaifpYUq — david medrano felix (@medranoazteca) November 16, 2025

La Selección Mexicana tendrá su último compromiso del año contra Paraguay, el próximo 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui