"Ridículos y con poca vergüenza": David Faitelson tunde a Raúl Jiménez por reproches a la afición

Ciudad de México.- Luego del mal desempeño por parte de la Selección Mexicana en el partido amistoso contra Uruguay, la afición que abarrotó el Estadio Corona dejó en claro su descontento con el combinado mexicano con abucheos y cánticos contra sus elementos. Luego de eso, Raúl Jiménez hizo unas polémicas declaraciones, quejándose del nulo apoyo, y este a su vez fue tundido por el periodista David Faitelson.

En una entrevista posterior al compromiso, el delantero del Fulham declaró que se llevan una decepción por parte de los aficionados a la Selección Mexicana, pues al jugar como locales un partido tan complicado, esperaban recibir el apoyo de los asistentes al TSM. "Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que 'fuera Vasco', que le griten p... al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad, pero bueno, así es esto".

#Deportes | Raúl Jiménez arremete contra la afición tras abucheos y gritos homofóbicos a la Selección Mexicana uD83EuDD2C??https://t.co/zMgrerCqhG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Estas declaraciones por parte de Raúl Jiménez lo pusieron en el foco de la polémica, pues los aficionados consideran que al pagar un boleto y consumir artículos del 'Tricolor', les da el derecho de poder exigir un espectáculo de calidad. Así mismo, el periodista israelita lo catalogó de ridículo por recriminarle a sus seguidores el nulo apoyo cuando su desempeño ha sido irregular.

Ay, pobrecitos, que no los desaprueben, por favor… ¡Ridículos y con poca vergüenza! El aficionado gasta en el boleto, enciende la TV, consume, compra la camiseta y genera los grandes sueldos de muchos de esos mediocres futbolistas".

Los futbolistas quejándose de los abucheos…

Ay, pobrecitos, que no los desaprueben, por favor…

¡Ridículos y con poca vergüenza!

El aficionado gasta en el boleto, enciende la TV consume, compra la camiseta y genera los grandes sueldos de muchos de esos mediocres futbolistas… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 16, 2025

De igual manera, alegó que el quejarse de los abucheos por parte de la afición evidencia su falta de personalidad y su poca capacidad de aceptar las críticas, señalando que este tipo de protesta debe hacerlos más fuertes, conscientes y empáticos. "Parece que, en lugar de ello, se hacen más 'pequeñitos'".

Por último, replicó lo expresado por Jiménez, quien declaró que a raíz de este tipo de acciones, el 'Tricolor' disputa menos partidos en México, año tras año; el reportero de TUDN aseguró que la FMF organiza los partidos de la selección en Estados Unidos por temas económicos. "Si ellos le 'temen' o les importan demasiado esos abucheos, imagínense lo que será el Mundial en casa con una alta presión de los aficionados. Pobres de ellos, pobres de nosotros".

Hay que informarle a Raúl Jiménez que a la selección mexicana se la llevan a Estados Unidos por los dólares y no por los abucheos…

Si ellos le “temen” o les importan demasiado esos abucheos, imagínense lo que será el Mundial en casa con una alta presión de los aficionados.… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui