Selección Mexicana vs Portugal; dónde ver EN VIVO los octavos de final de la Copa del Mundo sub-17 2025

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sub-17 buscará seguir haciendo historia dentro de la Copa del Mundo sub-17, pues se jugará la permanencia dentro del certamen, enfrentándose a Portugal en los octavos de final. El combinado nacional viene de tener un resultado épico en la primera ronda de eliminación directa, luego de su clasificación in extremis tras una complicada fase de grupos.

México compartió grupo con Corea del Sur, contra quienes sostuvieron su primer encuentro y se fueron con la derrota, luego de un error defensivo en los últimos instantes; su segundo compromiso fue contra Costa de Marfil, siendo esta su primera victoria en la justa mundialista. Cerraron la fase de grupos cayendo ante Suiza, quedando en un empate múltiple y, a final de cuentas, se vieron beneficiados por los criterios de desempate, dejando afuera a Arabia Saudita por el fair play.

En los dieciseisavos de final, al 'Tricolor' le tocó enfrentarse con Argentina, equipo que marchaba con paso perfecto con tres victorias en el mismo número de compromisos. Tal y como se esperaba, los sudamericanos tomaron el control del partido y se adelantaron en el marcador en los primeros minutos; México aprovechó el descanso para replantear su parado técnico y con doblete de Luis Gamboa le dieron la vuelta al marcador.

Con un par de minutos por disputar, un error de Santiago López, guardameta mexicano, le abrió la puerta al empate y el compromiso se tuvo que definir desde la tanda de penales. Desde los 11 pasos y a pesar de la pifia, el cancerbero mexicano se vistió de héroe, atajando el primer disparo de los argentinos, y fue el encargado de cobrar con éxito el penal decisivo para concretar el histórico resultado para las categorías inferiores de México.

Horarios para el Selección Mexicana vs. Portugal del Mundial Sub-17

Estadio: Aspire Zone, Doha, Qatar

Fecha: Martes, 18 de noviembre

Horario: 07:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

De nueva cuenta, México partirá sin ser el favorito, pues Portugal está catalogado dentro de los favoritos para llevarse el título en la justa mundialista de la especialidad. Tras dos victorias en la fase de grupos, los lusitanos se enfrentaron a Bélgica en los dieciseisavos de final, a quienes terminaron eliminando, con marcador de dos goles por uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui