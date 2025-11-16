Seleccionado brasileño visita el hospital por problemas cardiacos; sufrió un desmayo y fue trasladado

Ciudad de México.- Tras cinco días de permanecer convaleciente en un nosocomio, el mediocampista brasileño Oscar fue dado de alta, aunque deberá seguir en observación médica rigurosa, pues se le encontró un problema cardiaco que pondría en riesgo su carrera. El mítico seleccionado brasileño, sufrió un desmayo en unas pruebas médicas de rutina, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital de la localidad.

El martes, 11 de noviembre, el Sao Paulo informó que el jugador tuvo que ser trasladado al centro clínico tras presentar complicaciones en una revisión rutinaria. El exjugador del Chelsea regresó al equipo con el que estuvo en las categorías inferiores tras un exitoso paso por el futbol europeo; durante el primer semestre del 2025, sumó dos anotaciones y cuatro asistencias, aunque su nivel se vio mermado en meses recientes por diferentes lesiones.

uD83DuDEA8 uD835uDDD5uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDD4uD835uDDDEuD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDDA: Oscar was taken to a hospital in São Paulo after suffering from a heart problem.



He's considering retirement from football at 34 years of age.



Wishing him a speedy recovery. uD83DuDE4F???uD83EuDE79 pic.twitter.com/lLXgzaFZMs — The Touchline | uD835uDC13 (@TouchlineX) November 12, 2025

Su último compromiso fue en julio, ante el Corinthians, donde solo pudo disputar 16 minutos, hasta que en una desafortunada acción, se terminó fracturando tres vértebras lumbares. Durante octubre se había planteado su reintegración al equipo, pero sufrió una nueva lesión en el gemelo izquierdo.

Mientras era inspeccionado para volver a ser ingresado a la lista de convocados para sus siguientes compromisos en el Brasileirão, fue cuando se tuvo el desafortunado episodio. Luego de ser revisado por los especialistas, se le diagnosticó un síncope vasovagal, lo cual ocurre por un súbito bajón en la presión arterial, reduciendo de manera abrupta el flujo sanguíneo al cerebro, causando desmayos repentinos.

Varios medios locales han adelantado que el jugador tendrá que decir adiós de manera repentina a las canchas, pues la condición que presenta el mediocampista de 34 años pudiera tener consecuencias más graves si no es tratada. El Sao Paulo se limitó a comunicar que en su estadía en el nosocomio, había permanecido clínicamente estable. "Se encuentra bien clínicamente durante todo el período de internamiento; el atleta continuará ahora con un programa médico de recuperación en los próximos días".

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/GUrm751Dx6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui