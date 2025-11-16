Sin Cristiano Ronaldo: Portugal aplasta a Armenia y consigue boleto directo a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Aún sin contar con su jugador estrella, Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal aplastó a Armenia y consiguió la clasificación de manera directa a la Copa del Mundo 2026, logrando librar la ronda de repechaje. El combinado lusitano llegó a la última fecha de las eliminatorias de la UEFA con su boleto en juego, pero el marcador de nueve goles por uno le garantizó un espacio dentro de la justa mundialista.

El compromiso arrancó con un Portugal enfocado en asegurar el resultado desde los primeros minutos, aunque no bastó mucho tiempo para hacerse presentes en el marcador; en el minuto 8, Renato Veiga aprovechó un rebote del arquero y marcó el primer gol con la selección. Ante la anotación, Armenia tomó el control del balón y empataron los cartones al 18, con anotación de Eduard Spertsyan, aprovechando un error defensivo.

La paridad en el marcador no duró mucho, pues antes de la media hora de juego, Gonçalo Ramos robó el balón en zona defensiva y marcó la segunda anotación de la jornada para Portugal. Solo tres minutos más tarde, João Neves coronó una jugada en la que se presionó en la parte alta de la cancha; antes de que los protagonistas se marcharan al vestidor, Neves volvió a aparecer desde el tiro libre y Bruno Fernandes puso el 5-1 con una pena máxima.

Manchester United signed Ugarte over Joao Neves uD83DuDE2DuD83DuDE2DWHAT A GOAL FROM JOAO NEVES uD83CuDDF5uD83CuDDF9 pic.twitter.com/XAQVhqSJgD — Darren (@MUFCDarren_) November 16, 2025

La segunda mitad siguió con la misma tónica del compromiso y, de nueva cuenta, no corrió mucho tiempo para que Portugal se volviera a hacer presente en el marcador; a los 51, Fernandes amplió la diferencia en la pizarra y en el 72, se firmó el triplete con otro penal. João también concretó su hat trick al minuto 81 y Francisco Conceição cerró la fiesta de anotaciones en el tiempo de compensación.

Con este resultado, Portugal llegó a las cuatro victorias y un empate, por lo que acumuló 13 unidades, superando por tres puntos a Irlanda, que finalizó en segunda posición y podrá disputar el repechaje europeo, en búsqueda de ingresar a la Copa del Mundo 2026. Los lusitanos están a la espera de la resolución del Comité Disciplinario de la UEFA, pues podrían imponer una sanción sobre CR7, causando que se pierda los primeros compromisos en la justa mundialista.

#Deportes | Cristiano Ronaldo es sancionado; se perderá el partido decisivo de Portugal para la Copa del Mundo 2026 ?https://t.co/xS7tF3Y9Z6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaquo