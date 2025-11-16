Tras riña violenta, jugador de los New York Jets de NFL recibe disparo y se encuentra en estado crítico

Nueva York, Estados Unidos.- Kris Boyd, jugador de la NFL con los New York Mets, fue ingresado durante la madrugada del domingo, 16 de noviembre, con un disparo en el abdomen, por lo que se le cataloga en estado crítico pero estable, según las autoridades. El jugador de equipos especiales participó en una riña violenta a las afueras de un restaurant, la cual escaló hasta resultar herido con arma de fuego.

El incidente ocurrió a las 02:00 horas (hora del este), a las afueras de un conocido restaurante del centro de Nueva York; según el portavoz del NYPD, no se reportaron detenidos y agregaron que las investigaciones continuarán, sin proporcionar más detalles. Boyd está en su primera temporada con el equipo neoyorquino, luego de haber firmado contrato por un año y 1.6 millones de dólares, proveniente de la agencia libre.

#Jets CB/ST Kris Boyd was shot and critically wounded in Manhattan early Sunday morning and is fighting for his life at Bellevue Hospital, per @nypost.



The shooting occurred at around 2am. No arrests have been made and an investigation is underway.https://t.co/5Ku5XOzrFG pic.twitter.com/KssNdVPwED — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 16, 2025

Según informó el portal New York Post, el jugador de 29 años recibió un disparo a las afueras del establecimiento, luego de que una discusión subiera de tono, al punto de que uno de los inmiscuidos efectuó un par de disparos, uno de ellos impactando en la humanidad de Boyd. Según las fuentes policiales, el atacante huyó a toda velocidad en una camioneta con rumbo desconocido, al igual que un Mercedes-Benz Maybach, sin conocer su paradero.

Luego de que el hecho se reportara al número de emergencias, el jugador de la NFL fue trasladado en ambulancia al Hospital Bellevue de Manhattan, donde se le diagnosticó con la herida de entrada y salida, agravando su estado de salud. Si bien la organización de los Jets está al tanto de la situación, un vocero afirmó que no emitirán su postura al momento.

Boyd cuenta con amplia experiencia dentro de la National Football League, pues fue seleccionado como esquinero en la séptima ronda del draft 2019 por los Minnesota Vikings, con quienes pasó cuatro temporadas; luego tuvo un breve paso por los Arizona Cardinals y los Houston Texans.

Jets cornerback Kris Boyd in critical condition after NYC shooting https://t.co/pznNWBtTwn pic.twitter.com/LFDmXRe4ks — New York Post (@nypost) November 16, 2025

Pese a que se encuentra en su primer año con New York, no ha podido debutar defendiendo el jersey blanco y verde, pues en la pretemporada sufrió una lesión de hombro, lo cual lo marginará a la lista de inhabilitados por todo el 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui