Yaquis de Obregón vs Jaguares de Nayarit; dónde ver EN VIVO el tercer encuentro de la serie de la LAMP

Tepic, Nayarit.- Luego de dos sorpresivas derrotas de manera consecutiva, Yaquis de Obregón buscarán rescatar el juego de la honra ante los Jaguares de Nayarit en el tercer compromiso de la serie y así evitar ser barridos por primera ocasión en la temporada 2025-2026. La novena cajemense había sido el equipo más sólido de toda la Liga Arco Mexicana del Pacífico, ganando seis series de manera consecutiva.

La ocasión anterior en la que Yaquis no se pudo quedar con la serie fue del 21 al 23 de octubre en su primera visita de la campaña a Hermosillo, para enfrentar a Naranjeros. Desde esa fecha, Obregón había ganado todas sus series disputadas, ya sea en calidad de visitantes o de locales; así mismo, Yaquis pudo concretar un par de barridas, lo que le ayudó para catapultarse a la primera posición del standing de la LAMP.

En el segundo compromiso en el 'Coloso del Pacífico', Yaquis se pusieron adelante en el marcador, aunque no pudieron preservar la ventaja; por 'La Tribu', Kyren Paris, Roberto Valenzuela y Víctor Mendoza se repartieron las carreras impulsadas, con una por nombre. Los locales tuvieron un sinodal ofensivo, comandado por Jesse Castillo, que tuvo jornada de dos imparables; uno de ellos fue cuadrangular y envió tres rayitas al plato.

Jared Wetherbee consiguió su quinta victoria de la temporada, luego de un excelso desempeño desde la loma de las responsabilidades; el estadounidense trabajó por siete entradas completas, permitiendo cuatro imparables y tres carreras limpias, además de seis ponches. El descalabro fue para Ariel Miranda, ya que no pudo completar los cinco capítulos lanzados y le anotaron en cinco ocasiones.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Jaguares de Nayarit

Estadio: Estadio Coloso Don Alejo Peralta, Tepic, Nayarit

Fecha: Domingo, 16 de noviembre

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

La buena noticia para la novena cajemense es que hoy tendrán a su carta fuerte como inicialista; el tercero de la serie será abierto por Felipe González, el cual tiene marca de tres triunfos sin derrota, además de una efectividad de 1.65. Por parte de Jaguares, Víctor Lizárraga buscará su segundo triunfo del año y concretar la limpia a los visitantes en tierras nayaritas.

Fuente: Tribuna del Yaqui