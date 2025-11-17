Alemania asegura su boleto en la Copa del Mundo 2026, luego de 'aplastar' a Eslovaquia

Ciudad de México.- La Selección de Alemania disipó las dudas que había en su alrededor, pues llegó a la última jornada de las eliminatorias de la UEFA con la clasificación en juego y se enfrentaba a Eslovaquia, equipo que la podía enviar al repechaje. Los teutones no dejaron nada en el aire y, con un gran despliegue ofensivo, se quedaron con el triunfo, luego de anotar seis goles que garantizan su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Ambos equipos llegaron empatados en unidades a la última fecha de la clasificatoria; los dos mantenían récord de cuatro victorias y un descalabro, acumulando 12 unidades en el Grupo A. Es por eso que tanto Alemania como Eslovaquia tenían que aspirar al triunfo para conseguir su clasificación a la justa mundialista y librar la ronda de repechaje que se definirá en México, durante marzo del 2026.

Con su acceso al Mundial 2026 en juego, Alemania salió a la cancha decidida a conseguir la victoria y desde los primeros segundos comenzaron a crear oportunidades de gol, aunque no sería hasta el minuto 19 cuando Nick Woltemade se encargó de abrir el marcador. La anotación fue como un balde de agua fría para el combinado eslovaco, que aún no se recuperaba del 1-0 cuando, antes de la media hora de juego, Leon Goretzka marcó el segundo para Alemania.

Luego de la segunda anotación, la balanza se cargó totalmente para la Selección Alemana que, antes de marcharse a los vestuarios, liquidó el juego con un par de anotaciones; al minuto 36, Leroy Sané recibió un pase en solitario y con frialdad, firmó el tercero del encuentro. Solo cinco minutos después y con la misma fórmula de Wirtz-Sané, Alemania se anotaba el cuatro por cero en la primera mitad.

Ya con el compromiso en la bolsa, Alemania comenzó a administrar el ritmo, aunque sin dejar de poseer el balón; fue cuestión de que los minutos corrieran para que cayera la 'manita' para los locales, de la mano de Bote Baku. El gol que terminó por adornar el marcador fue a los 79, cuando Assan Ouédraogo se estrenó con la playera de Alemania y firmó el 6-0 con un zurdazo potente.

Con este resultado, Alemania dejó atrás el mal arranque que había tenido en las clasificatorias, precisamente cayendo ante Eslovaquia con marcador de dos goles por cero. Luego de esa dolorosa derrota, el combinado teutón logró cinco victorias consecutivas, sellando su pase a la Copa del Mundo 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui