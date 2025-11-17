Anuncian partido en el Camp Nou, Antonio Brown podría pasar 30 años en prisión y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si este lunes 17 de noviembre estuviste de descanso por el día festivo y quieres conocer la información más relevante de los deportes, mantente informado sobre tus disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En el resumen de hoy, podrás conocer todo sobre el primer partido que se jugará en el Camp Nou, luego de 2 años de trabajos en el espectacular recinto español.

Alemania asegura boleto al Mundial

Con goleada sobre Eslovaquia, la Selección de Alemania consiguió su pase a la Copa Mundial de Futbol del próximo año. Otro equipo que consiguió su clasificación a la justa deportiva de forma reciente fue Portugal, que corre el riesgo de sufrir la baja de Cristiano Ronaldo para el primer partido.

Podrían condenar hasta a 30 años de prisión a Antonio Brown

Por supuestamente haber utilizado un arma, Antonio Brown podría enfrentar una pena de hasta 30 años en prisión. Semanas atrás, el exjugador de la NFL fue acusado de intento de homicidio y detenido en Dubái.

Con aforo limitado, Barcelona podrá regresar a su estadio

Luego de dos años de trabajos en el Camp Nou, el equipo Barcelona por fin recibió el permiso de jugar en ese escenario, sin embargo, el primer partido se realizará con aforo limitado a 45 mil 400 espectadores. El mítico recinto del futbol español recibirá al Athletic el próximo 22 de noviembre.

