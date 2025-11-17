Barcelona regresa al Camp Nou; tendrán el primer partido oficial de LaLiga en más de dos años

Ciudad de México.- Luego de varias semanas en negociaciones, el Barcelona consiguió la licencia para reabrir el Camp Nou, recibiendo a más de 45 mil aficionados; el regreso al mítico recinto del futbol español será este próximo 22 de noviembre para recibir al Athletic. Por primera ocasión en más de dos años, el Barça sostendrá un duelo en casa, luego de estar usando sedes alternas mientras su estadio era sometido a una remodelación.

La última ocasión que el Camp Nou había recibido un partido oficial fue hace 909 días, pues no se juega desde el domingo 28 de mayo del 2023, cuando el Barcelona goleó al RCD Mallorca, con marcador de tres goles por cero. Sin saberlo, casi 90 mil personas asistieron a lo que fue la despedida de dos jugadores míticos del equipo, Sergio Busquets y Jordi Alba, que finiquitaban su contrato con el Barça para incursionar en la MLS.

Desde entonces, el estadio se sometió a un proceso de remodelación total y el plan original era que el equipo pudiera regresar a finales del 2024, pero por retrasos en la construcción, no será hasta ahora que puedan ocupar el recinto de La Masia. Los culés recibieron un permiso para la reapertura desde octubre; sin embargo, optaron por no hacerlo válido, pues sería para recibir a solo 25 mil aficionados.

Desde entonces, el Barcelona afinó los detalles que habían fallado en la revisión para poder recibir a más de 45 mil personas; inclusive, hace un par de semanas, realizaron un entrenamiento de puertas abiertas, que sirvió para probar las medidas de seguridad en el recinto. Durante la mañana del 17 de noviembre, el club recibió la autorización por parte del Ayuntamiento de Barcelona para regresar al estadio con un aforo mayor.

La jornada 13 de la temporada 2025-2026 de LaLiga tendrá el esperado regreso del equipo 'Blaugrana' al Camp Nou, enfrentándose al Athletic; con una victoria combinada con un descalabro al Real Madrid, se podría catapultar al liderato, aderezando aún más su regreso. La reapertura de su estadio llega en un momento clave, pues sostendrán tres partidos consecutivos como local, contra el Alavés y el Atlético de Madrid.

Pese a tener la licencia para usar el Camp Nou, es probable que sus encuentros de la Champions League los tengan que disputar en el Estadio Olímpico de Barcelona, pues las reglas en la competencia establecen que no pueden cambiar de recinto a media temporada. Pese a eso, Joan Laporta se ha mostrado optimista, pues cumplen con todos los requisitos de la UEFA.

