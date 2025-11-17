¿El 'Bebote' a la Premier League? El mexicano interesa a este equipo de Inglaterra

Ciudad de México.- El atacante mexicano Santiago Giménez llegó al AC Milan con la ilusión de repuntar y consolidarse con uno de los llamados equipos grandes de la Serie A; pero por el contrario, el jugador ha vivido una serie de sinsabores.

Entre lesiones, bajo rendimiento y la falta de gol que es el alimento de los delanteros, el 'Bebote' podría estar viviendo sus últimos momentos con los rossoneri, esto, si es que llega una propuesta interesante por él.

Según con el portal Calciomercato, la necesidad del Milán por buscar a un delantero en este mercado de invierno le permitiría escuchar ofertas por Giménez. Entendiendo que al equipo que actualmente ocupa la tercera posición de la liga italiana necesita liberar el espacio del mexicano, el equipo está abierto a escuchar propuestas por el jugador por el que pagó 40 millones de dólares.

Al parecer, dicho llamado llegaría de la Premier League, ya que de acuerdo a varios reportes, Giménez se encuentra en la mira del Sunderland y del Brenford, con el primero con las aspiraciones más serias por hacerse con sus servicios.

Santi no ha encontrado regularidad con el Milan

Previamente, cuando Santi se encontraba con el Feyenoord de la Eredivisie, tuvo una propuesta para irse a jugar a la Premier League, específicamente por parte del Nottingham Forest, propuesta que rechazó.

El Forest se encontraba peleando por los primeros lugares de la Premier League y necesitaba refuerzos para consolidarse; ahora, el Sunderland es cuarto de la Premier League, mientras que el Brentford pelea en la parte media de la tabla.

El jugador ha quedado a deber como goleador

Sin embargo, el jugador mexicano ha dejado en claro que es con el AC Milan con quien desea triunfar y consolidarse como titular, por lo que no contempla una salida inmediata, salvo que el club tome una decisión distinta a la suya.

Con la playera del Milan, Giménez ha jugado un total de 30 en los que solo ha conseguido marcar siete goles y ha dado cinco asistencias, esto, en todas las competencias que ha disputado.

