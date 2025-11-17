En crisis y con ruptura hacia la afición, la Selección Mexicana sostendrá su último compromiso del 2025

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ha tenido un mal cierre de año, potenciado por las polémicas que se suscitaron luego del desastroso empate ante Uruguay en el Estadio Corona. Ante el mal paso y el desempeño irregular, el 'Tricolor' buscará cerrar sus actividades en el 2025 disipando dudas, aunque tendrán una aduana complicada, pues se enfrentarán a una poderosa selección de la 'temida' Conmebol.

El trabajo de Javier Aguirre se ha puesto en tela de juicio, sobre todo en estos últimos días, pues acumula cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, lo que ha causado revuelo en vísperas de la Copa del Mundo 2026. El triunfo más reciente para el combinado mexicano llegó en la final de la Copa Oro 2025, cuando vencieron a Estados Unidos, aunque de eso han transcurrido más de cuatro meses.

Desde ahí, México ha sostenido cinco compromisos amistosos hasta ahora, donde no han podido conseguir un triunfo y, en contra, han sido vapuleados por una selección sudamericana; la preparación para la justa mundialista comenzó con un par de empates ante Japón y Corea del Sur. Las acciones continuaron en la fecha FIFA de octubre, cuando fueron aplastados por Colombia y un nuevo empate ante Ecuador en el Estadio Akron, que terminaron por detonar las críticas en su contra.

#Deportes | "No son potencia": Christian Martinoli se lanzó contra la FMF por la derrota de México uD83DuDDE3??https://t.co/QjrWrhFgX4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

En búsqueda de resarcir la relación equipo-afición, la Selección Mexicana tuvo un partido amistoso ante su gente, recibiendo a Uruguay en el Estadio Corona. El desempeño irregular en los últimos partidos, aunado a que no se alineó un jugador del Santos Laguna, detonó los abucheos y cánticos contra el combinado mexicano, causando unas polémicas declaraciones de Raúl Jiménez, fracturando aún más la conexión con los seguidores del 'Tricolor'.

#Deportes | Raúl Jiménez arremete contra la afición tras abucheos y gritos homofóbicos a la Selección Mexicana uD83EuDD2C??https://t.co/zMgrerCqhG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

En el cierre de actividades del 2025, la Selección Mexicana tendrá el último duelo del año, enfrentando a Paraguay en la cancha del Alamodome de San Antonio, Estados Unidos. Es primordial para el 'Tricolor' el reencontrarse con la victoria y buscar comenzar una buena racha en los meses previos al inicio de la Copa del Mundo 2026, donde forma parte de los países anfitriones.

Fuente: Tribuna del Yaqui