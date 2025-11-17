¡Es oficial! Jake Paul se enfrenta a Anthony Joshua en una pelea profesional

Nueva York, Estados Unidos.- El influencer convertido en boxeador, Jake Paul se enfrentará al reciente campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua en un combate profesional el 19 de diciembre, anunció este lunes Matchroom Boxing, la empresa promotora del combate.

La pelea de peso pesado, que constará de ocho asaltos de tres minutos y donde los boxeadores usarán guantes de 10 onzas, el estándar para las peleas de peso pesado, tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami y se retransmitirá en directo en Netflix.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

Para Paul, de 28 años y que tiene un récord de 12-1 (7 KO), será la pelea más dura hasta la fecha, después de que en su último combate fue en junio, venciera por decisión unánime al excampeón de peso medio, el mexicano Julio César Chávez Jr.

Paul derrotó a Chávez Jr. en su más reciente pelea

"Esto no es una simulación de IA. Esto es el Día del Juicio", dijo Paul a Netflix. "Una pelea profesional de peso pesado contra un campeón mundial élite en su mejor momento. Cuando derrote a Anthony Joshua, desaparecerán todas las dudas y nadie podrá negarme la oportunidad de luchar por un título mundial.

"A todos mis detractores: esto es lo que querían. Al pueblo del Reino Unido: lo siento. El viernes 19 de diciembre, bajo las luces de Miami, en directo y solo en Netflix, se pasará la antorcha y el Goliat británico será derrotado. ¡SÉ QUE ESTÁN EMOCIONADOS! JAJAJAJA".

El youtuber sigue empecinado en ser boxeador

Joshua un medallista de oro olímpico y dos veces campeón mundial de 36 años, no ha peleado desde septiembre de 2024, cuando perdió contra Daniel Dubois en un combate por el título de la IBF. "Jake o cualquiera puede conseguir este trabajo", dijo Joshua. "Sin piedad. Me tomé un tiempo y vuelvo con un mega show. Es una gran oportunidad para mí.

Joshua es uno de los mejores pesos pesados

La polémica pelea, cuya realización cobró fuerza la semana pasada, generando reacciones encontradas, entre burlas y preocupación. Joshua (28-4, 25 KOs) es uno de los mejores pesos pesados de su generación, mientras que Paul ostenta un récord de 12-1 en su carrera como boxeador profesional.

"Te guste o no, estoy aquí para hacer números enormes, tener grandes peleas y batir todos los récords mientras mantengo la calma, la calma y la compostura... Estoy a punto de romper internet por la cara de Jake Paul."

Fuente: Tribuna del Yaqui