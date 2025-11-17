Jesse Castillo llegó para quedarse en Nayarit: El experimentado pelotero es galardonado por la LAMP

Tepic, Nayarit.- "Viejos los cerros y todavía reverdecen", esa es una frase que representa al 100 por ciento lo que está viviendo el experimentado pelotero, Jesse Castillo, quien se ha vuelto la figura a la ofensiva por parte de los Jaguares de Nayarit, escuadra que está haciendo su debut este año en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El veterano fue galardonado este lunes 17 de noviembre como el Jugador de la Semana de la LAMP, esto debido a los grandes números que tuvo con el madero en las series frente a los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Ciudad Obregón.

El swing que rugió más fuerteuD83DuDD25



Con sólidos contactos, Jesse Castillo de @JaguaresdeNayof, firmó para ser el jugador de la semanauD83DuDE0E



Presentado por @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/omOQztidAu — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 17, 2025

El primera base de los felinos vio acción en los seis juegos, donde pegó un cuadrangular, remolcó nueve carreras y bateó para .550. Igualmente, Castillo fue el jugador que más carreras produjo la semana pasada, además de ser el cañonero con mejor promedio de bateo.

Jesse es el primer elemento de los de Nayarit en llevarse este reconocimiento, uniéndose a Asael Sánchez y Leonys Martin de Cañeros de Los Mochis, Jared Serna de los Charros de Jalisco y Harold Ramírez de los Naranjeros de Hermosillo, como los galardonados de esta primera vuelta del beisbol invernal del país.

Con esto, Castillo demuestra que a sus 42 años, sigue siendo uno de los mejores peloteros mexicanos de la actualidad y que su cambio de Algodoneros a los Jaguares de Nayarit fue un acierto, tanto para él como para la directiva felina.

Levantaron la mano

Por otra parte, el pelotero ligamayorista Willie Calhoun, de los Naranjeros de Hermosillo, también tuvo una semana destacada con el madero, ya que en sus seis compromisos registró tres jonrones, cinco carreras producidas y un porcentaje de .308 frente a los lanzadores de Jaguares y Venados.

Mientras que el cañonero Orlando Martínez, de los Tomateros de Culiacán, igualmente fue un serio candidato para llevarse la distinción como Jugador de la Semana, debido a que mandó a volar en tres ocasiones la pelota, además remolcó seis carreras y dejó un porcentaje de 364 AVG.

Back to back en NayarituD83DuDCA3



Jesse Castillo y Niko Vásquez mandan la esférica al otro lado de la barda y aumentan ventaja para los @JaguaresdeNayof uD83EuDD19uD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/mwtej4cjcL — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 16, 2025

A su vez, Mateo Gil, de los Charros de Jalisco, vive un gran momento a la ofensiva; en sus últimas dos series, promedió .500 de bateo, con un jonrón y ocho carreras producidas, frente a los lanzadores de Tomateros y Tucson.

Fuente: Tribuna del Yaqui