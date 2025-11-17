José Luis Urquidy demuestra su nivel de Grandes Ligas y es reconocido por la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- Fue a finales de octubre cuando se dio a conocer que el pitcher latino con más victorias en Series Mundiales de la MLB, José Urquidy, volvería a tener actividad en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pero a semanas de ya sudar los colores de los Venados de Mazatlán, el protagonista ya demostró su nivel dentro de la lomita de los disparos.

El orgullo de Mazatlán tuvo dos brillantes actuaciones con los del puerto de Sinaloa, que le otorgaron ser el Pitcher de la Semana de la LAMP. El exestelar de los Houston Astros tuvo sus salidas frente a Tucson Baseball Team y ante Naranjeros de Hermosillo, apuntándose además su primera victoria de la campaña frente a Arizona.

En total, el mexicano lanzó 11.0 entradas completas, recibiendo únicamente una rayita, recetando 12 'chocolates' y dejando en 0.82 su efectividad de carreras limpias en la semana, cifras que sin duda alguna ponen en evidencia los niveles que puede alcanzar José en el terreno de juego.

Cabe destacar que el sinaloense está de nueva cuenta presente en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, siendo esta su tercera campaña dentro del beisbol invernal del país, luego de ver participación en las campañas 2015-2016 y 2018-2019.

Entre las grandes credenciales que tiene José está que fue campeón de la Serie Mundial en 2022 con los Houston Astros en las Grandes Ligas y es el único pelotero nacido en México que ha participado en tres finales del mejor beisbol del mundo.

Con esto, Urquidy está metiendo el acelerador para entrar a la lista de inicialistas que tendrá la Selección Mexicana de beisbol el próximo año, dentro del Clásico Mundial, donde nuevamente Benjamín Gil repetirá como manager del conjunto nacional.

Semana Naranjera

Aunque fue José Urquidy el galardonado como Pitcher de la Semana, los Naranjeros de Hermosillo tuvieron una sobresaliente semana desde el montículo. Touki Toussaint lució con los de Juan Gabriel Castro, ya que en siete entradas completas que tuvo de actividad, no permitió carrera y abanicó a cinco peloteros de los Jaguares de Nayarit.

El otro fue Wilmer Ríos, quien se llevó la victoria frente a los Venados y lo hizo tras lanzar joya de siete entradas completas de solamente una carrera, con cinco ponches, firmando su mejor salida en la actual temporada de la LAMP.

