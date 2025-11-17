Julio César Chávez Jr ya tiene fecha y rival para su regreso al ring

San Luis Potosí, México.- Después de meses turbulentos, donde inclusive tuvo que dejar Estados Unidos y terminó por pisar la cárcel, este lunes 17 de noviembre se oficializó el regreso al ring de 'El Hijo de la Leyenda', Julio César Chávez Jr.

El regreso del primer campeón mundial peso medio nacido en México será el próximo 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, donde se medirá ante el argentino Ángel Julián. El anuncio del combate fue dado a conocer por el propio Jr., su padre y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

Pues me siento nervioso de saber que voy a volver a boxear; es una presión volver al gimnasio otra vez, a los sparrings, a las corridas, a lo que me gusta. Pero muy contento de que se me dé la oportunidad aquí en San Luis, que me den la oportunidad de que sea la antesala posiblemente de un campeonato del mundo", dijo Chávez Jr.

Regresa Chávez Jr el 24 de enero en México



Anunciaron en San Luis Potosí la vuelta de Chávez Jr para el 24 de enero vs Ángel Julián Sacco.

Cabe destacar que el rival del nacido en Culiacán no representa un gran desafío, ya que Ángel Julián no sube al ring desde el 2023 y tiene una marca como profesional de 10 victorias, una derrota y un empate, con cuatro nocauts, siendo esta la primera vez que se presentará fuera de Argentina.

Este regreso marca un todo o nada para Chávez Jr., pues viene de caer ante Jake Paul en junio pasado y una mala noche ante un rival que está lejos de los primeros planos del boxeo, pondría al mexicano con pie y medio dentro del retiro. Por otra parte, es evidente que el Jr necesita volver a la actividad ante un oponente con las características del sudamericano, debido a que viene de pasar meses complicados.

En la cartelera también verá actividad Omar Chávez, quien hasta hace unos días se encontraba en una clínica de rehabilitación por sus adicciones. El rival del mejor de la dinastía será José Miguel Torres, quien cuenta con una marca de 40-23, 31 por la vía del nocaut, y quien este 2025 peleó en tres ocasiones.

Ahijadxs, ¡el 2026 lo empezamos con todo!

Esta tarde presentamos una pelea de talla internacional que pondrá a vibrar a San Luis Potosí.



Julio César Chávez Jr. se enfrentará al argentino Ángel Julián en un combate que simplemente no se pueden perder

"Gracias al gobernador (Ricardo Gallardo) por el espacio, por darnos la oportunidad de que pelee tanto Omar como Julio. Y la verdad estamos muy contentos porque San Luis Potosí se vuelve, como dicen, la capital del boxeo. Contento también de que Julio reaparezca después de un largo periodo que no pelea en México", sentenció el 'Gran Campeón Mexicano'.

Fuente: Tribuna del Yaqui