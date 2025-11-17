Kylian Mbappé y Dean Huijsen se reintegran al Real Madrid tras ser baja de sus selecciones por lesión

Ciudad de México.- El Real Madrid recibió a dos de sus jugadores titulares antes de lo planeado, aunque eso no representa buenas noticias, pues fueron sacados de sus respectivas convocatorias por problemas musculares. Kylian Mbappé y Dean Huijsen ya se encuentran en Valdebebas, aunque son duda para el siguiente partido del conjunto 'merengue' en LaLiga por las lesiones sufridas durante el parón internacional.

El primero que encendió las alarmas en el equipo español fue el delantero francés; Mbappé se integró a la convocatoria de 'Les Bleus' sin contratiempos, además de participar con dos anotaciones en la goleada sobre Ucrania, con lo que aseguraron su pase al Mundial 2026. Según lo informado por la Federación Francesa de Futbol, el delantero presentó una inflamación en el tobillo derecho, quedando descartado para el partido contra Azerbaiyán.

Ahora, se informó que Huijsen fue dejado en libertad de la convocatoria con España, luego de sufrir molestias musculares durante la noche del domingo, 16 de noviembre. El jugador no pudo tener actividad contra Georgia y, en conjunto con el cuerpo médico del Real Madrid, se tomó la decisión de que regrese al club para comenzar con la rehabilitación.

Dean Huijsen ha sido desconvocado para disputar el último partido de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Turquía por las molestias musculares que ya le impidieron jugar contra Georgia y de las que su club ha estado informado en todo momento".

Dean ya había causado baja en la convocatoria de 'La Roja' durante octubre, por un problema muscular que lo marginó de las canchas por un par de semanas, perdiéndose dos compromisos con el Real Madrid. Al momento, el equipo no ha emitido algún comunicado sobre la lesión de Huijsen, poniendo en duda su participación en la jornada 13 de LaLiga, cuando el Real Madrid se enfrente al Elche.

Los problemas de Huijsen, Mbappé y Camavinga, que también sufrió una lesión al estar con su selección, se unen a los de Thibaut Courtois y Fede Valverde, quienes no pudieron asistir a las convocatorias con sus combinados internacionales y se quedaron con el club.

