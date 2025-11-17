'La Tribu' suma otro lanzador; Yaquis de Obregón firma a nuevo refuerzo para el bullpen con paso en MLB

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el fin de mantenerse en la primera posición de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón han movido sus piezas, anunciando un par de nuevas firmas al equipo en cuestión de unas horas, reforzando el bullpen. A partir de la próxima jornada de la LAMP, contarán con Nick Gardewine, lanzador derecho que tuvo su paso por MLB con los Texas Rangers.

Primero se informó la llegada de RJ Alaniz a la novena cajemense, lanzador que debutó en MLB en el 2019 con los Seattle Mariners; en total, lanzó 18 entradas en 15 juegos con un triunfo sin derrota y una efectividad de 8.35. Así mismo, participó en la LAMP 2020-2021 con los Naranjeros de Hermosillo, con récord de 1-0 y 0.00 de ERA; en 2025 lanzó para Monclova en LMB y tuvo una leve incursión en LiDom con Toros del Este.

En su segundo anuncio de la jornada, se oficializó el arribo de Gardewine al equipo; Nick es nacido en Effingham, Estados Unidos, y llega a 'La Tribu' con 32 años. Comenzó su paso dentro del beisbol organizado en las ligas colegiales en el 2012; jugó para Kaskaskia College, con quienes lanzó un juego sin hit ni carrera en la NJCAA, además de ganar la JUCO World Series.

Fue seleccionado por los Texas Rangers en la séptima ronda del draft 2013 de MLB y en ese mismo año, llegó a sus filiales en la Liga de Arizona; luego de cuatro años en las sucursales, recibió el llamado por la organización de Grandes Ligas para tener su debut profesional. Lanzó en las temporadas 2017 y 2018, con participaciones en 15 compromisos, dejando efectividad de 4.85 sin decisión.

Tras esas campañas, fue dejado en libertad y luego firmó un acuerdo con los Arizona Diamondbacks, aunque ya no pudo regresar a la MLB y quedó en la agencia libre en el 2021. Para la temporada 2022-2023, llegó a la Liga Arco Mexicana del Pacífico con Águilas de Mexicali, dejando marca de un triunfo y el mismo número de derrotas, con efectividad de 1.13 y 21 ponches en 16 entradas lanzadas.

Tuvo su paso por la Atlantic League por varias temporadas hasta que en el 2025 llegó a la Liga Mexicana de Beisbol con los Dorados de Chihuahua y, posteriormente al Águila de Veracruz. Con el equipo del puerto dejó buenos números, estableciéndose como el relevista estelar del club; lanzó en 16 encuentros, acumulando foja de dos triunfos sin derrota, efectividad de 2.25 y le conectaron solo siete imparables.

Fuente: Tribuna del Yaqui