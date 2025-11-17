LeBron James regresa a entrenar con los Lakers, sigue en duda su debut

California, Estados Unidos.- El líder anotador histórico de la NBA, LeBron James se reintegró a los entrenamientos con Los Angeles Lakers el lunes, mientras se acerca su esperado debut en la presenta temporada.

James se unió a los South Bay Lakers de la G League para entrenar la semana pasada, intensificando su actividad en la cancha con su primer trabajo cinco contra cinco desde la primavera pasada. Su regreso al gran equipo el lunes fue una buena noticia para el entrenador JJ Redick.

LeBron James is BACK uD83DuDD25 pic.twitter.com/O6TI9eRy2C — BrickCenter (@BrickCenter_) November 17, 2025

"Fue genial tenerle con el grupo por primera vez", dijo Redick. "Es la primera vez que tenemos a los 14 chicos disponibles para un entrenamiento, así que es emocionante, señaló el entrenador."

Y cuando James participe con el equipo de Los Ángeles, se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en jugar en 23 temporadas. Los Lakers reciben a los Utah Jazz el martes por la noche, pero no tienen otro partido hasta el domingo. "Solo intento volver a sentirme yo mismo otra vez", dijo James. "Hay que ver cómo responde el cuerpo en las próximas 24 horas y más."

LeBron ha estado apoyando al equipo desde la banca

El veterano jugador de 40 años, se perdió todo el campo de entrenamiento y el primer mes de temporada regular debido a que desarrolló ciática antes a finales de septiembre, y se perdió un partido inaugural de temporada por primera vez en su carrera en la liga.

James no ha podido debutar esta campaña

Previo a su debut, James reconoció que aún le queda trabajo por hacer antes de estar en plena forma para el juego. "Mis pulmones se sienten como los de un recién nacido", dijo. "Eso es lo más importante: tengo que recuperar mis pulmones con un hombre adulto. Mi voz ya se ha ido (de un día) de volver a gritar llamadas y tareas y demás. Tengo que hacer que mi voz vuelva a funcionar. Habrá mucho té y descanso esta noche. Se siente bien estar aquí con los chicos. Los echaba de menos."

Durante su ausencia, Luka Doncic y Austin Reaves se han hecho cargo del equipo que ha tenido un impresionante inicio de temporada de 10-4 a pesar de importantes problemas de lesiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui