Los clasificados mundiales 'Yoreme' Mendoza y 'La Rockera' Guzmán compartirán cartelera

Hermosillo, Sonora.- Regresa el boxeo internacional en la capital de Sonora, donde dos de los boxeadores más destacados de dicho estado, los clasificados mundiales Sergio Mendoza y Alejandra Guzmán, compartirán cartelera. La fecha será este sábado 22 de noviembre en el Gimnasio Sergio Mejorado, de la capital del estado, donde marca además el regreso de Boxeo Televisa a la 'H'.

La pelea estelar estará a cargo de Sergio 'Yoreme' Mendoza (26-0, 22 KO’s); disputará la pelea más importante de su todavía joven carrera, ya que se medirá ante el sudafricano Mpumelelo Tshabalala (11-1, 5 KO’s) en un choque de eliminatoria mundial por la Federación Internacional de Boxeo.

A pesar de que peleará ante su gente, la prueba no será nada sencilla para el joven sonorense, ya que Tshabalala es campeón intercontinental y campeón mundial de la IBO, además de que cuenta con una gran velocidad y movilidad arriba del ring. Por su parte, el local viene de superar al contendiente a campeonato mundial, Joel Córdova, en un combate que resolvió por la vía de los puntos.

Semana de Eliminatoria Mundial @IBFUSBAboxing Minimosca para Sergio ‘Yoreme’ Mendoza , orgullo de la HuD83EuDD4A



Sergio Mendoza, clasificado mundial #3 IBF 108 lbs, se mide ante el clasificado #4, el sudafricano Mpumelelo Tshabalala este sábado en casa con transmisión internacional por… pic.twitter.com/h5RcX2YVtz — Bxstrs Promotions (@bxstrs) November 17, 2025

El 'Yoreme' desde hace algunas semanas se encuentra en pleno campamento bajo las órdenes del destacado entrenador hermosillense, Alfredo Caballero, quien ya sabe lo que es tener un monarca mundial entre sus filas. El que salga con la mano en alto se volverá el retador oficial al título mundial Minimosca, que ostenta el también africano Ricardo Malajika.

Mientras que en la contienda coestelar, se presentará la actual campeona latina peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Alejandra 'La Rockera' Guzmán, quien está a la espera de conocer a su rival. La cita será de gran responsabilidad para la cajemense, pues de ganar, se perfilaría para volver a tener una pelea de campeonato mundial en 2026.

La pelea más reciente que tuvo Ale fue el pasado junio, cuando en el palenque de la expo de Ciudad Obregón venció por decisión mayoritaria a la también mexicana Joana Chavarria. Cabe destacar que en esa pelea estuvo en juego el cinturón latino del CMB.

Cajeme le podría dar a Sonora su primera campeona mundial; Yolanda Vega y Alejandra Guzmán son retadoras oficiales al fajín de la AMB, en sus respectivas categorías.

- La 'Pitayita' es la número 4 en la división Super pluma.

- La 'Rockera' igualmente es la 4, pero en Supergallo. pic.twitter.com/jbA9UGBMPW — Andrey Elias Gonzalez (@EliasUranda) October 18, 2024

Además de la 'Rockera' y el 'Yoreme', este sábado verán actividad prometedores prospectos sonorenses como Óscar Cortés (6-1-0, 4 ko’s), de Nogales, y el hermosillense Giovani Martínez (3-0-1, 2 ko’s), que se enfrentará en duelo de promesas invictas al nogalense Jonathan 'Gringo' Cuamea (2-0-0, 2 ko’s).

Fuente: Tribuna del Yaqui.