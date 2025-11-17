Lucha por la cima en la LAMP; Yaquis y Naranjeros tienen semana crucial

Ciudad Obregón, Sonora.- La lucha por la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) se encuentra al rojo vivo, con los Yaquis de Ciudad Obregón todavía en la delantera del standing con una marca de 18 victorias y 11 derrotas. Pero esta semana el lugar de honor pudiera cambiar, pues los Charros de Jalisco, Naranjeros de Hermosillo y Cañeros de Los Mochis están a únicamente una victoria de igualar a la Tribu de Cajeme.

La última en casa

Este martes 18 de noviembre, los Yaquis tendrán su última serie en casa de la primera vuelta y lo harán frente a los Algodoneros de Guasave. El cruce pinta para ser de grandes emociones en territorio sonorense, ya que los de Gabe Álvarez intentarán no solo reponerse de la barrida que sufrieron ante Jaguares el pasado fin de semana, sino que saldrán con la determinación de no soltar el liderato y ganar su quinta serie que ganan ante su gente.

Lunes de standing?uD83CuDFFC



Los @yaquis_oficial se mantienen en la cimauD83DuDC40



Presentado por: @PinturasComex #LigaARCO? pic.twitter.com/TPXDIRXg9I — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 17, 2025

Por su parte, Algodoneros viene de caer ante Tomateros de Culiacán, pero ahora saldrán con la tarea de hacer la diablura en el Estadio Yaquis, para así dejar el penúltimo lugar de la tabla. Para el Juego 1, lanzará por los locales Orlando Lara, mientras que por Algodoneros saltará Víctor Vargas.

Por la cima

Mientras que la novena de Juan Gabriel Castro, igualmente este martes, miércoles y jueves tendrá su última gira de vista respecto a la primera vuelta, teniendo a los Cañeros de Los Mochis como rivales. Este choque pinta para ser de los más atractivos de la jornada, ya que el club que logre llevarse la serie podría brincar a la cima de la Liga Mexicana del Pacífico, siempre y cuando Yaquis no haga su tarea en casa.

Resultados de las seriesuD83EuDD13



uD83EuDDF9 Hubo par de escobitas este fin de semana



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/9YgfQIiNdm — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 17, 2025

Para el primero de la serie en Los Mochis, abrirá por Naranjeros José Samayoa; a su vez, por la nación verde, hará lo propio Markos José Sánchez, por lo que se espera un gran duelo de lanzadores en Sinaloa.

Otras series

Águilas vs Tucson

Naranjeros vs Cañeros

Algodoneros vs Yaquis

Venados vs Tomateros

Jaguares vs Charros

Fuente: Tribuna del Yaqui