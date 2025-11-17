Mbappé entra en disputa legal contra el Paris Saint-Germain; el delantero pide indemnización millonaria

Ciudad de México.- Tras las negociaciones fallidas para resarcir supuestos salarios no cubiertos, la disputa entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain parece haber escalado, pues el hecho ya fue revisado por un tribunal laboral. El delantero francés alegó que el PSG quedó en deuda desde los años que defendió sus colores y ahora pidió una cifra que supera los 300 millones de dólares como compensación.

A pesar de las acusaciones que ha recibido el Paris Saint-Germain, no ha dado su brazo a torcer y, según su propio comunicado, contraatacarán la petición por parte de Mbappé, pidiendo una indemnización superior a la solicitada por el jugador del Real Madrid. El actual campeón de Europa pretende recibir 510 millones de dólares, luego de que Kylian rechazó las ofertas de su traspaso para marcharse como agente libre al equipo español.

El PSG alegó que cuando Mbappé fue separado del equipo tras decidir no firmar una extensión de contrato, llegaron a un acuerdo verbal con el jugador, en el que se estableció que renunciaba a sus bonificaciones a cambio de regresar a la plantilla. Así mismo, el club también quiere una indemnización por daños a su reputación e imagen.

Ante el tribunal, el club presentó pruebas que demostraban que el jugador actuó de forma desleal al ocultar durante casi 11 meses, entre julio de 2022 y junio de 2023, su decisión de no renovar su contrato, privando así al club de cualquier posibilidad de organizar un traspaso".

Ante las acusaciones por parte del equipo, los asesores legales de Mbappé aseguraron que el jugador no está solicitando nada más allá de lo que establece la ley y espera el cumplimiento de sus derechos legales como si se tratara de cualquier otro rubro. Así mismo, agregaron que el PSG no presentó prueba alguna sobre el supuesto acuerdo en el cual Kylian renunciaba a sus pagos.

La relación entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé finalizó con una gran tensión, luego de que el jugador denunció el 'lofting' (ser apartado de la plantilla por motivos deportivos, administrativos o disciplinarios), para luego fichar por el Real Madrid como agente libre en el 2024. Se espera que el tribunal que está llevando el caso dicte su fallo antes de que finalice el 2025.

