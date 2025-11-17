México vs Paraguay; horarios y dónde ver EN VIVO el último partido de la Selección Mexicana en el 2025

San Antonio, Estados Unidos.- La Selección Mexicana tendrá una dura prueba para cerrar el año, pues se medirán contra Paraguay en el segundo compromiso de la fecha FIFA. México llega en apuros y con la urgencia de conseguir un triunfo para cortar una racha de cinco compromisos sin victoria, lo que ha causado el descontento de la afición al 'Tricolor'; el último triunfo para los dirigidos por Javier Aguirre llegó en julio, durante la final de la Copa Oro.

Luego de esa fecha, la Selección Mexicana ha tenido cinco compromisos amistosos, como parte de la preparación para la Copa del Mundo 2026, aunque no han conseguido buenos dividendos. El combinado mexicano comenzó enfrentando a Corea del Sur y Japón, consiguiendo un par de empates; para la fecha FIFA de octubre, se enfrentaron a Colombia, siendo goleados por los cafetaleros y luego volvieron a empatar ante Ecuador.

En su primer duelo del parón internacional de noviembre, México recibía a Uruguay en la cancha del Estadio Corona y lo que se vaticinaba como una 'fiesta' terminó con una ruptura entre el combinado azteca y sus seguidores. El 'Tricolor' consiguió su cuarto empate del semestre, aunque por pasajes del partido fue superado por la 'Garra Charrúa', aunque no lo pudo hacer valer en el marcador que terminó sin daños por ambos lados.

La afición furiosa que abarrotó el TSM expresó su descontento con cánticos contra la selección, haciendo sonar cánticos y abucheos a Javier Aguirre, además de criticar la decisión de no alinear a Carlos Acevedo, arquero del equipo local, Santos Laguna. Estas manifestaciones causaron el enojo de varios jugadores, como Edson Álvarez, que reprochó los actos mientras se retiraba de las canchas; Raúl Jiménez fue un paso más allá y, en plena entrevista, criticó el actuar de los seguidores de México.

Horarios de Selección Mexicana vs Paraguay

Estadio: Alamodome, San Antonio, Estados Unidos

Fecha: Martes, 18 de noviembre

Horario: 19:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN/VIX Premium

Este compromiso servirá al 'Vasco' Aguirre para seguir puliendo su estilo de juego, pues en el amistoso contra Uruguay, estableció un cuadro que podría ser el titular para el Mundial 2026, con Raúl Jiménez, Edson Álvarez y César Montes como piedra angular. Así mismo, dicha alineación se nutrirá cuando en las siguientes convocatorias se adhieran los elementos que causaron baja por lesiones musculares.

¡SE VAN DE TORREÓN! uD83EuDEE1



