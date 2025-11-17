"Mi gran proyecto final": 'Checo' Pérez enciende sus aspiraciones para regresar a la F1 con Cadillac

Ciudad de México.- Sergio Pérez, piloto mexicano, se encuentra en medio de una ardua preparación para su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, lo que representa un reto demandante, pues además de venir de un año sin actividades, será la temporada de debut para la escudería. Ante esto, el tapatío comentó que las aspiraciones para el 2026 siguen creciendo y que ha recuperado esa 'chispa' tras una salida complicada de Red Bull.

'Checo' se integró a la fábrica de Cadillac durante el verano del 2025, un par de semanas después de que se oficializó su firma con el equipo estadounidense; desde entonces, ha realizado trabajo en el simulador, ayudando en el desarrollo del primer monoplaza. Así mismo, encabezó la primera prueba en la historia de la escudería con dos sesiones en la mítica pista de Imola, usando el SF-23.

La complicada temporada 2024 con el equipo de las bebidas energéticas dejó a Pérez Mendoza con un amargo sabor de boca y, aunque no lo admitió en un inicio, terminó por comentar que necesitaba ese descanso para recuperar las ganas y regresar en su mayor nivel. "El día que me retire del deporte, quiero hacerlo con una gran sonrisa y mucho respeto porque el deporte me lo ha dado todo".

Así mismo, Sergio Pérez relató que Cadillac se convirtió en su proyecto favorito para el regreso a las pistas, luego de haber recibido varias ofertas y, según sus propias palabras, espera que sea la última escudería en su carrera como piloto profesional. "Considero este mi proyecto principal, mi gran proyecto final en este deporte y quiero asegurarme de que sea un regreso triunfal".

Tras unos 15 años en la Fórmula 1, necesitaba un respiro y recuperar la energía para lo que considero mi última etapa en este deporte. Ahora tengo todas las ganas de volver, de trabajar con el equipo, de impulsarlo en todos los aspectos, incluso en el simulador".

Por último, en la entrevista para el portal de la F1, 'Checo' admitió que no serán el equipo más rápido cuando la temporada 2026 comience en Melbourne, aunque para él es más importante el cómo puedan evolucionar que el propio punto de partida. "Creo que podremos sorprender a mucha gente. Ese es nuestro objetivo: tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el principio".

Fuente: Tribuna del Yaqui