No se va: Josh Naylor acuerda un contrato de 5 años con los Seattle Mariners

Seattle, Estados Unidos.- El regreso de Josh Naylor a Seattle está asegurado, una noticia que fue muy buen recibida por los aficionados de los Mariners, equipo que habría llegado a un acuerdo con su primera base a un contrato de cinco años, dijo una persona con conocimiento del acuerdo, que fue anunciado por primera vez por ESPN el domingo.

Después de que los Mariners perdieran contra los Toronto Blue Jays en el séptimo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Naylor, de 28 años, se convirtió en agente libre por primera vez en su carrera. Sin embargo, poco después de que terminara la temporada de Seattle, el presidente de operaciones de beisbol, Jerry Dipoto, subrayó la importancia de volver a firmar a Naylor tras adquirirlo de los Arizona Diamondbacks y dio prioridad a traer de vuelta al primera base.

Mariners, 1B Josh Naylor finalizing five-year deal per multiple reports, including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/FyxSn2Vhvu — MLB (@MLB) November 17, 2025

Dan Wilson, manager del equipo, habló muy bien del impacto que Naylor tuvo en los Mariners tanto dentro como fuera del campo durante sus tres meses con la franquicia. "Necesitas esa intensidad. Necesitas esa motivación", dijo Wilson. "Creo que su hambre por ganar también es increíble. Y eso es lo que vamos a necesitar de todos nuestros chicos, y es una parte fundamental de lo que aportó a este club."

El jugador brinda seguridad en la primera base

Con los Mariners, Naylor disputó 54 partidos, en los que bateó para .299 con nueve jonrones, 33 carreras impulsadas y 19 bases robadas. En 12 partidos de postemporada, Naylor bateó para .340 con tres jonrones, cinco carreras impulsadas y dos bases robadas. Durante toda la temporada, Naylor bateó para .295 con 20 jonrones, 92 carreras impulsadas y un récord personal de 30 bases robadas.

Es un jugador muy completo

La campaña previa, los Diamondbacks adquirieron a Naylor procedente de los Cleveland Guardians, donde el jugador bateó 31 jonrones en 2024 y fue elegido para el equipo All-Star. A lo largo de sus siete años en las mayores, Naylor ha bateado .269/.329/.447 con 104 jonrones, 435 carreras impulsadas y 55 robos, y ha tenido una participación en cuatro postemporadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui