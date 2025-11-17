Salón de la Fama del Beisbol anuncia papeleta con recién llegados para elección de 2026

Cooperstown, Estados Unidos.- Los nombres de Cole Hamels, Ryan Braun y Matt Kemp aparecen entre los 12 recién llegados en la papeleta para el Salón de la Fama del Beisbol publicada el lunes, mientras que Carlos Beltrán encabeza a 15 jugadores que se quedaron cortos en la votación de 2025.

Entre los exjugadores que son elegibles por primera ocasión, figuran los nombres de Howie Kendrick, Daniel Murphy y Rick Porcello, acompañados por Shin-so Choo, Edwin Encarnación, Gio González, Alex Gordon, Nick Markakis y Hunter Pence.

JUST IN: the new ballot for the Baseball Hall of Fame Class of 2026!



12 first-time candidates join 15 holdovers. A player must receive 75% of votes from the BBWAA for election.



Results will be announced Tuesday, Jan. 20, 2026. pic.twitter.com/yjFDRQsaA5 — MLB (@MLB) November 17, 2025

El año pasado, fueron elegidos Ichiro Suzuki y CC Sabathia para llegar a Cooperstown junto con Billy Wagner (décimo y último año). Pero en el 2026 continuar esa tendencia podría ser cuesta arriba. Beltrán recibió 277 de 394 votos, lo que suposo el 70.3 por ciento en la votación de 2025.

Beltrán tendrá su última oportunidad

En sus 17 temporadas en la Gran Carpa, Beltrán fue nueve veces All-Star y bateó para .279 con 435 jonrones y 1.587 carreras impulsadas con Kansas City (1999-2004), Houston (2004, 2017), los New York Mets (2005-11), San Francisco (2011), St. Louis (2012-13), los New York Yankees (20014-16) y Texas (2016).

En su primera aparición en la papeleta de 2023 recibió un apoyo del 46.5 por ciento y luego subió al 57.1 por ciento en la segunda. Los otros exjugadores que se mantienen en las papeletas son las estrellas contaminadas por esteroides Alex Rodríguez (146 votos, 37.1 por ciento) y Manny Ramírez (135, 34.3 por ciento) junto con Andruw Jones (261, 66.2 por ciento) y Chase Utley (157, 39.8 por ciento), entre otros.

Ryan Braun figura también en las boletas

Los resultados de la votación se anunciarán el 20 de enero. Cualquier jugador que sea seleccionado integrará el grupo del Salón del 2026, junto con cualquiera que sea elegido en la boleta de la Era del Beisbol Contemporáneo, cuyos propios resultados se anunciarán en MLB Network el 7 de diciembre. El grupo del 2026 será exaltado al Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York el 26 de julio.

'El Toro' podría ingresar a Cooperstown en esta elección

Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly y Dale Murphy están siendo considerados por el comité de la era contemporánea junto con Carlos Delgado, Jeff Kent, Gary Sheffield y el mexicano Fernando Valenzuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui