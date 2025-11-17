Selección Mexicana sufre una dura baja por lesión para el amistoso contra Paraguay

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ya se encuentra en San Antonio, Estados Unidos, afinando el que será su último partido amistoso del año como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026, aunque lo tendrán que hacer sin Hirving Lozano. El 'Chucky' sufrió una lesión muscular, por lo que se perderá el amistoso contra Paraguay y se pone en duda su continuidad con el San Diego FC en la postemporada de la MLS.

El exdelantero del Napoli fue alineado como titular para el amistoso contra Uruguay en el Estadio Corona, aunque no pudo completar la primera mitad antes de ser sustituido. Lozano se encontraba disputando un balón por la banda, cuando recibió un golpe y terminó tendido en el césped del TSM; las asistencias ingresaron para inspeccionarlo y luego de determinar que no estaba en condiciones de continuar, fue reemplazado por Gilberto Mora.

EL CHUCKY PREOCUPA A SAN DIEGO FC



Hirving Lozano debió ser reemplazado en el amistoso entre México y Uruguay, tras sufrir una lesión en la primera parte.



A tan solo nueve días de las semifinales de conferencia, donde se enfrentará a Minnesota United, el extremo…

Desde ahí, no se habían tenido noticias del delantero, por lo que se pensaba que el hecho no había traído consecuencias y podría tener actividad contra Paraguay. Inclusive, se le pudo ver a Hirving Lozano en el arribo del combinado mexicano a la sede de su último compromiso del 2025.

Durante la tarde del 17 de noviembre, la Selección Mexicana emitió un comunicado en sus redes sociales, informando del problema muscular que enfrenta el 'Chucky'. Luego de las pruebas médicas y la revisión de los especialistas, se le diagnosticó una sobrecarga muscular, limitando su permanencia con el conjunto 'Tricolor'.

Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso que limitarán su participación con la Selección Nacional de México para el siguiente partido vs. Paraguay".

Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso que limitarán su…

Luego de los resultados obtenidos, se desconoce si el jugador abandonará la convocatoria de Javier Aguirre para reintegrarse a su equipo, que se encuentra en el punto más álgido de la temporada. El San Diego FC afrontará a Minnesota FC en las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS el próximo lunes 24 de noviembre.

