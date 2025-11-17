Yaquis de Obregón anuncia a un nuevo lanzador con experiencia en MLB como refuerzo para la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Yaquis de Obregón se encuentra en la cima en el standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y, al estar en la recta final de la primera vuelta, siguen sumando elementos para permanecer en las primeras posiciones y garantizar su ingreso a los playoffs. Es por eso que el conjunto sonorense sumó a sus filas a RJ Alaníz, lanzador derecho que cuenta con experiencia en MLB.

Rubén Alaníz (RJ Alaníz) es nacido en McAllen, Estados Unidos, aunque cuenta con descendencia mexicana; fue firmado desde la agencia libre en 2009 por los Astros de Houston, con quienes pasó varias temporadas en las sucursales inferiores, antes de quedar en libertad durante el 2015. Al siguiente año, firmó un acuerdo de ligas menores con los Detroit Tigers, participando en su filial de Triple A, los Toledo Mud Hens.

#YaquiNoticiauD83DuDEA8

uD83CuDD95?uD83CuDDFAuD83CuDDF2El lanzador derecho con experiencia ligamayorista RJ. Alaniz se convierte en nuevo refuerzo de la Tribu para esta campaña invernal?? BIENVENODOuD83EuDEE1 #PuroYaquisuD83CuDFF9 pic.twitter.com/uzBIZEkkiw — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 17, 2025

Tras varias temporadas en las sucursales, firmó un nuevo acuerdo con los Seattle Mariners, quienes finalmente le permitieron tener el ansiado debut en Grandes Ligas y también defendió los colores de los Cincinnati Reds. En total, con ambas organizaciones, tuvo apariciones en 15 juegos, dejando récord de un ganado sin derrota, además de una efectividad de 8.35, con 18 entradas lanzadas y 16 ponches recetados.

Ya tuvo su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, siendo este en la temporada 2020-2021 con los Naranjeros de Hermosillo, donde dejó buenos dividendos en sus pocas apariciones. Con los de la capital sonorense, participó en 12 compromisos, todos como relevista, llevándose un triunfo sin derrota, además de una efectividad perfecta de 0.00, con 11.2 entradas lanzadas.

Durante el 2025, participó en la Liga Mexicana de Beisbol con el equipo de los Acereros de Monclova, siendo uno de sus brazos más confiables; el lanzador derecho dejó marca de tres victorias y cero descalabros, efectividad de 4.05 y 41 ponches en 26.2 entradas lanzadas. En la actual temporada de la LiDom no tuvo tanta suerte, pues jugó para los Toros del Este en apenas tres compromisos, cargando con una derrota y una efectividad estratosférica.

La incorporación de este nuevo brazo al bullpen de Yaquis llega en un punto estratégico de la temporada, pues el conjunto cajemense debe buscar la mayor cantidad de victorias en esta semana, que representa el cierre de la primera vuelta. 'La Tribu' recibirá a Algodoneros de Guasave en el Estadio Yaquis, este próximo 18, 19 y 20 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui