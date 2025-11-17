Yaquis de Obregón recibirá a Algodoneros de Guasave en búsqueda de permanecer en la cima de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras haber perdido una racha de seis series ganadas de manera consecutiva, los Yaquis de Obregón buscarán retomar el buen momento que arrastraban en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, recibiendo a Algodoneros de Guasave. Este será el primer equipo que 'La Tribu' enfrente por segunda ocasión en la temporada regular 2025-2026 y, en su primer cruce, los dividendos fueron mejores para el equipo sonorense.

Ambas escuadras se toparon en la serie del 7 al 9 de noviembre en el Kuroda Park, casa de los Algodoneros de Guasave, con tres encuentros cerrados que se terminaron inclinando para los Yaquis. En dicha serie, Sebastián Elizalde destacó para 'La Tribu' teniendo un buen desempeño con el madero y fue el responsable de una de las victorias para los de Obregón, con un cuadrangular de dos carreras en entradas extras.

Pese a haber tenido una semana negativa, Yaquis permaneció como líder del circuito, con marca de 18 triunfos y 11 descalabros; los dirigidos por Gabe Álvarez son seguidos de cerca por tres equipos que se empatan en récord a un juego de diferencia. Por contraparte, Guasave no ha podido encontrar el ritmo en la temporada 2025-2026, pues se encuentra en la novena posición, solo por encima de los Venados de Mazatlán.

#Deportes | Yaquis de Obregón se aferra al liderato; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ?https://t.co/KDMX4Bluyf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 17, 2025

Obregón regresa a casa luego de haber tenido una primera incursión a tierras nayaritas, midiéndose por primera ocasión en un juego oficial a los Jaguares, aunque los resultados no acompañaron a los de Sonora. Pese a haber estado al frente en el marcador en los tres compromisos, Yaquis terminaron perdiendo los tres compromisos, sufriendo su primera barrida de la campaña y perdiendo una racha de seis series ganadas.

Algodoneros viene de perder sus dos series anteriores; comenzó de visitante, enfrentando a Cañeros de Los Mochis, contra quienes dividió resultados en los primeros dos encuentros, aunque no pudo completar la hazaña y perdieron el tercero de la serie. Durante el fin de semana, sucumbieron ante los Tomateros de Culiacán, pese a haber ganado el primer juego.

Por parte de Yaquis, Orlando Lara abrirá el primer encuentro, en búsqueda de alcanzar las cinco victorias, convirtiéndose en el lanzador con el mejor arranque de temporada; Fernando Sánchez será el encargado de iniciar el segundo compromiso y Odrisamer Despaigne subirá a la loma el jueves. Víctor Vargas, Miguel Peña y Kyle Tyler son los lanzadores anunciados por Guasave.

Fuente: Tribuna del Yaqui