Yaquis de Obregón se aferra al liderato; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras cinco semanas de competencia, los Yaquis de Obregón permanecen como líderes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pese a haber tenido resultados negativos por primera ocasión en el rol regular. La ventaja que había acumulado 'La Tribu' les permitió seguir en la primera posición, ante la presión que tienen por los Charros de Jalisco, Naranjeros de Hermosillo y los Cañeros de Los Mochis.

La novena cajemense tiene marca de 18 triunfos y 11 derrotas, por lo que supera al triple empate que hay en el segundo peldaño por un juego de diferencia; Yaquis perdió una racha de seis series ganadas de manera consecutiva, pues su único descalabro había sido contra Naranjeros. Obregón viene de ser barrido por Jaguares de Nayarit, aunque ganó la primera serie de la semana, enfrentando a Águilas de Mexicali.

Charros de Jalisco se apodera del segundo puesto, empatado en récord con los Naranjeros de Hermosillo y los Cañeros de Los Mochis; el primer criterio de desempate a tomar en cuenta es el dominio, el cual termina beneficiando al equipo jalisciense. Los dirigidos por Benjamín Gil acumulan tres victorias consecutivas, tras aplicarle las escobas al Tucson Baseball Team.

Los de la capital sonorense tuvieron la oportunidad de arrebatarle la primera posición a 'La Tribu', pero no pudieron completar la limpia ante los Venados de Mazatlán. Mismo caso que Cañeros de Los Mochis, aunque los sinaloenses terminaron cayendo ante el equipo fronterizo.

El quinto puesto se lo lleva Jaguares de Nayarit, que se beneficiaron de ganar los tres compromisos a Obregón para recuperar un puesto en la tabla. Empatados en récord con el equipo nayarita, se encuentran los Tomateros de Culiacán, aunque el dominio termina por ayudar al nuevo club de la LAMP.

La séptima posición es para Mexicali, que no sufrió cambios en la última semana luego de perder su serie contra Yaquis y luego llevarse el triunfo ante Los Mochis; el Tucson Baseball Team se posiciona en el octavo lugar, con 11 triunfos y 18 derrotas. El sótano se lo comparten los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, siendo estos últimos los únicos que al momento cuentan con 20 derrotas.

Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico al 17 de noviembre

Fuente: Tribuna del Yaqui