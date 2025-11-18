Carlos Alcaraz se retira de las finales de la Copa Davis por una lesión

Madrid, España.- El actual número uno del mundo en el tenis varonil, Carlos Alcaraz pasará otro año sin cumplir su sueño de ganar la Copa Davis con España, esto después de anunciar el martes que se retira del equipo que disputará la final en Italia debido a una lesión en el isquiotibial. La decisión fue recomendada por los médicos, añadió.

"Siento mucho anunciar que no podré jugar con España en la Copa Davis en Bolonia", dijo Alcaraz en su cuenta de X. "Tengo un edema en el isquiotibial derecho y la recomendación médica es no competir". Alcaraz dijo que regresaba a casa con el "corazón dolido. Siempre he dicho que jugar para España es lo mejor que existe, y tenía muchas ganas de ayudarnos a luchar por la Copa Davis."

Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… uD83EuDD72 Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025

La lesión surgió durante las ATP Finals de la semana pasada y le diagnosticaron sobrecarga muscular e hinchazón en el isquiotibial derecho. El domingo, Alcaraz ya había asegurado el puesto número 1 por lo que resta del año antes de perder ante Jannik Sinner 7-6 (4), 7-5 en las ATP Finals. También terminó en el puesto número 1 en 2022, siendo el más joven de la historia con 19 años.

Alcaraz sueña con ganar este torneo con España

Alcaraz debutó con España en la Copa Davis en 2022 y tiene un récord global de 6-2, 5-1 en individuales. Tampoco jugó en la Copa Davis 2023 debido a problemas de forma física. El año pasado, Alcaraz y España fueron eliminados en la primera ronda de la Final 8 en casa en Málaga, arruinando el último partido de la legendaria carrera de Rafael Nadal. El último triunfo de España fue en 2019.

El jugador se quedará con las ganas de defender a su país

El murciano de 22 años ha dicho que quiere "ganar la Copa Davis algún día... Porque para mí, es un torneo muy, muy importante". Estaba previsto que liderara a España en Bolonia el jueves contra la República Checa, cuarta cabeza de serie, en cuartos de final. Los checos incluyen a los jugadores del top 20 Jiri Lehecka y Jakub Mensik. Eliminaron a Estados Unidos en la ronda clasificatoria en septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui